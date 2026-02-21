Museos de Coahuila alistan actividades para Semana Santa

Coahuila
/ 21 febrero 2026
    Museos de Coahuila alistan actividades para Semana Santa
    Se impulsa el turismo cultural como opción vacacional. FRANCISCO MUÑIZ

La programación busca atraer a familias de la entidad y turistas

La red estatal de museos se prepara para recibir a visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa con una programación de actividades culturales, exposiciones y talleres gratuitos.

Diana Patricia González Soto, directora de Museos, Historia y Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Coahuila explicó que ya se trabaja en una oferta que busca atraer a familias y turistas mediante distintos eventos dentro de los recintos del Centro Histórico y otros espacios del estado.

“Estamos ya preparándonos para las vacaciones con una serie de eventos y actividades como presentaciones de libros, exposiciones de pintura y fotografía, con el fin de que los visitantes, aparte de conocer nuestros museos, también conozcan el talento de nuestros artistas”, dijo y recordó que los espacios museísticos están a disposición de los exponentes locales.

“Estamos invitando a todas las familias porque es una muy buena opción el turismo cultural y en un par de horas pueden recorrer nuestros espacios del centro histórico”, agregó.

La funcionaria señaló que se mantiene la política de acceso gratuito en los museos estatales. “Es importante decir que nuestros museos son totalmente gratuitos, así que la invitación es a que la gente los visite durante este periodo vacacional”, indicó.

De acuerdo con datos de la red estatal, el año pasado se registró una afluencia importante en los recintos culturales. “En la red de 14 museos tuvimos alrededor de 235 mil visitantes y más de mil actividades en el año, además de cerca de 150 mil personas que participaron en talleres y eventos”, informó.

