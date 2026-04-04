Múzquiz, Coahuila, abre convocatoria para integrar nuevos policías municipales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 abril 2026
    Múzquiz, Coahuila, abre convocatoria para integrar nuevos policías municipales
    El objetivo es fortalecer la corporación policial con personal capacitado. REDES SOCIALES

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres comprometidos con la seguridad

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal lanzó la convocatoria oficial para el reclutamiento de hombres y mujeres interesados en integrarse a la Policía Municipal.

La Dirección de Seguridad Pública informó que esta convocatoria está dirigida a ciudadanos comprometidos con la seguridad y el bienestar de la comunidad, con el objetivo de fortalecer las filas de la corporación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/tradicion-vaquera-toma-las-calles-asi-se-vivio-la-arreada-muzquiz-2026-FF19584742

Entre los requisitos establecidos se encuentran: tener entre 18 y 40 años de edad, contar con escolaridad mínima de secundaria, ser de nacionalidad mexicana, gozar de buena salud, no tener antecedentes penales y cumplir con una estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres.

En caso de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o a alguna corporación de seguridad, se deberá presentar el oficio de baja voluntaria.

Como parte de los beneficios, se ofrece un sueldo mensual de 12 mil 762 pesos, además de bonos de puntualidad y asistencia.

Las personas interesadas en el puesto deberán acudir a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, ubicadas en la carretera Múzquiz–Palaú, kilómetro 1.5 sin número, en la colonia Infonavit Reforma, a entregar la documentación correspondiente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-aumenta-afluencia-al-rio-sabinas-emiten-aclaracion-sobre-cobros-OI19779447

Entre los documentos solicitados se encuentran: currículum vitae o solicitud de empleo con fotografía, constancia del último grado de estudios, cartilla del servicio militar liberada, certificado de buena salud, carta de no antecedentes penales, comprobante de domicilio reciente, acta de nacimiento, así como actas de nacimiento de dependientes económicos, acta de matrimonio o sentencia de divorcio, dos cartas de recomendación (personales o laborales), credencial para votar, CURP, constancia de RFC expedida por el SAT, licencia de conducir vigente y reporte de historial crediticio.

Autoridades municipales destacaron que este proceso de reclutamiento busca incorporar elementos capacitados, confiables y comprometidos con la seguridad de la ciudadanía, a fin de fortalecer la vigilancia y la atención en el municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Múzquiz

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra
Busca planteamiento evitar inequidad en elecciones de Coahuila, que este año renovarán la totalidad del Congreso de Coahuila.

Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas