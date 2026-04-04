Múzquiz, Coahuila, abre convocatoria para integrar nuevos policías municipales

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal lanzó la convocatoria oficial para el reclutamiento de hombres y mujeres interesados en integrarse a la Policía Municipal. La Dirección de Seguridad Pública informó que esta convocatoria está dirigida a ciudadanos comprometidos con la seguridad y el bienestar de la comunidad, con el objetivo de fortalecer las filas de la corporación.

Entre los requisitos establecidos se encuentran: tener entre 18 y 40 años de edad, contar con escolaridad mínima de secundaria, ser de nacionalidad mexicana, gozar de buena salud, no tener antecedentes penales y cumplir con una estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres. En caso de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o a alguna corporación de seguridad, se deberá presentar el oficio de baja voluntaria. Como parte de los beneficios, se ofrece un sueldo mensual de 12 mil 762 pesos, además de bonos de puntualidad y asistencia. Las personas interesadas en el puesto deberán acudir a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, ubicadas en la carretera Múzquiz–Palaú, kilómetro 1.5 sin número, en la colonia Infonavit Reforma, a entregar la documentación correspondiente.

Entre los documentos solicitados se encuentran: currículum vitae o solicitud de empleo con fotografía, constancia del último grado de estudios, cartilla del servicio militar liberada, certificado de buena salud, carta de no antecedentes penales, comprobante de domicilio reciente, acta de nacimiento, así como actas de nacimiento de dependientes económicos, acta de matrimonio o sentencia de divorcio, dos cartas de recomendación (personales o laborales), credencial para votar, CURP, constancia de RFC expedida por el SAT, licencia de conducir vigente y reporte de historial crediticio. Autoridades municipales destacaron que este proceso de reclutamiento busca incorporar elementos capacitados, confiables y comprometidos con la seguridad de la ciudadanía, a fin de fortalecer la vigilancia y la atención en el municipio.

Publicidad

Temas

Policía Seguridad

Localizaciones

Coahuila Múzquiz

