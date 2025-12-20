Nacional Monte de Piedad garantiza servicios durante la huelga en Torreón y Gómez Palacio

TORREÓN, COAH.- Luego de más de dos meses de huelga, el Nacional Monte de Piedad mantiene servicios de liquidación y refrendo de prendas en las sucursales de Torreón y Gómez Palacio, fortaleciendo sus canales de pago para que los usuarios no pierdan sus pertenencias empeñadas.

Para quienes tienen una boleta activa, la institución recuerda que los pagos para refrendar o liquidar siguen vigentes a través de la página web, la aplicación móvil o bien en sucursales de Banamex y Oxxo. Además, se han implementado medidas de seguridad adicionales para proteger los datos y las operaciones de los clientes, asegurando que el proceso sea sencillo y confiable.

Asimismo, si recibe un mensaje de texto invitándolo a pagar en Oxxo, el Monte de Piedad confirma que es real. Al llegar a la caja, el sistema le mostrará el monto total para recuperar su prenda, pero usted puede pedirle al cajero pagar sólo el importe mínimo, que corresponde al refrendo, para no perder su artículo. Esta facilidad permite a los usuarios mantener la vigencia de sus contratos y evitar la pérdida de sus objetos de valor durante la huelga.

La institución recuerda guardar muy bien su comprobante y su contrato. En cuanto se levante la huelga, podrá acudir por sus pertenencias a la sucursal donde realizó el trámite. Es importante que los clientes permanezcan atentos a los comunicados oficiales, ya que se informará oportunamente sobre la reapertura de las sucursales y los procedimientos para recuperar sus artículos.

Cabe mencionar que, antes de la huelga, el Monte de Piedad manejaba un promedio de 5 mil empeños al mes sólo en la región Laguna. Este dato refleja la importancia de los servicios prestados y el impacto que ha tenido la suspensión temporal de actividades en la comunidad.