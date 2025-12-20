Nacional Monte de Piedad garantiza servicios durante la huelga en Torreón y Gómez Palacio

Coahuila
/ 20 diciembre 2025
    Nacional Monte de Piedad garantiza servicios durante la huelga en Torreón y Gómez Palacio
    El Nacional Monte de Piedad reforzó sus canales de pago digitales y en establecimientos autorizados para que los clientes puedan refrendar o liquidar sus prendas durante la huelga. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El Nacional Monte de Piedad mantiene activos los servicios de refrendo y liquidación en Torreón y Gómez Palacio, a fin de que los usuarios no pierdan sus prendas empeñadas

TORREÓN, COAH.- Luego de más de dos meses de huelga, el Nacional Monte de Piedad mantiene servicios de liquidación y refrendo de prendas en las sucursales de Torreón y Gómez Palacio, fortaleciendo sus canales de pago para que los usuarios no pierdan sus pertenencias empeñadas.

Para quienes tienen una boleta activa, la institución recuerda que los pagos para refrendar o liquidar siguen vigentes a través de la página web, la aplicación móvil o bien en sucursales de Banamex y Oxxo. Además, se han implementado medidas de seguridad adicionales para proteger los datos y las operaciones de los clientes, asegurando que el proceso sea sencillo y confiable.

Asimismo, si recibe un mensaje de texto invitándolo a pagar en Oxxo, el Monte de Piedad confirma que es real. Al llegar a la caja, el sistema le mostrará el monto total para recuperar su prenda, pero usted puede pedirle al cajero pagar sólo el importe mínimo, que corresponde al refrendo, para no perder su artículo. Esta facilidad permite a los usuarios mantener la vigencia de sus contratos y evitar la pérdida de sus objetos de valor durante la huelga.

La institución recuerda guardar muy bien su comprobante y su contrato. En cuanto se levante la huelga, podrá acudir por sus pertenencias a la sucursal donde realizó el trámite. Es importante que los clientes permanezcan atentos a los comunicados oficiales, ya que se informará oportunamente sobre la reapertura de las sucursales y los procedimientos para recuperar sus artículos.

Cabe mencionar que, antes de la huelga, el Monte de Piedad manejaba un promedio de 5 mil empeños al mes sólo en la región Laguna. Este dato refleja la importancia de los servicios prestados y el impacto que ha tenido la suspensión temporal de actividades en la comunidad.

Temas


protestas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

