Niños de Monclova participarán en Cabildo Infantil 2026 con propuestas sobre derechos humanos; lanzan convocatoria

Coahuila
/ 10 marzo 2026
    La convocatoria fue presentada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez junto a autoridades municipales y educativas.

El programa busca fomentar la participación ciudadana en niñas y niños de primaria

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova lanzó la convocatoria para participar en el Cabildo Infantil 2026, un ejercicio cívico que busca fomentar la participación ciudadana entre niñas y niños de nivel primaria, promoviendo valores como el respeto a los derechos humanos, la participación social y el compromiso con su comunidad.

La presentación se realizó en rueda de prensa encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por autoridades municipales y educativas, entre ellas Mavi Sosa, presidenta del DIF Monclova; el director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham González Ruiz; la regidora de Derechos Humanos, Lidia Verónica Hernández; el director del DIF Monclova, José Alberto Miño Martínez; la directora general del DIF, María Eugenia Guajardo; así como titulares de áreas municipales como Derechos Humanos y Educación.

Durante la presentación de la convocatoria se informó que podrán participar alumnos de quinto y sexto grado de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas, ubicadas en zonas urbanas y rurales del municipio.

El proceso de selección se desarrollará en tres etapas. La primera inicia este martes 10 de marzo con la publicación de la convocatoria y concluirá el 26 de marzo. Posteriormente, cada plantel educativo seleccionará a dos estudiantes que representarán a su escuela en la siguiente fase, donde competirán con alumnos de la misma zona escolar.

La tercera etapa se llevará a cabo del 13 al 17 de abril, cuando un comité evaluador analizará los trabajos presentados por los participantes.

El Cabildo Infantil estará integrado por 21 niñas y niños, quienes asumirán de forma simbólica cargos del Ayuntamiento, detalló el edil.
El Cabildo Infantil estará integrado por 21 niñas y niños, quienes asumirán de forma simbólica cargos del Ayuntamiento, detalló el edil. CORTESÍA

El jurado estará integrado por la presidenta honoraria del DIF, el titular de Servicios Educativos de la Región Centro, el secretario del Ayuntamiento, las regidoras de Educación y Derechos Humanos, el director de Educación, el director del DIF Monclova y un empresario invitado del municipio.

El Cabildo Infantil estará conformado por 21 niñas y niños, quienes asumirán de manera simbólica distintos cargos del Ayuntamiento: alcalde o alcaldesa infantil, secretario del Ayuntamiento, síndicos de mayoría y minoría, así como 17 regidores.

Como innovación para este 2026, se integrará también la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se designará a un niño o niña como presidente de este organismo por un día dentro de la dinámica del Cabildo Infantil.

El tema central que deberán desarrollar los participantes será el de derechos humanos.

Para ello, los estudiantes deberán presentar un video en formato MP4 con duración máxima de dos minutos, en el que expongan sus propuestas o reflexiones sobre cómo mejorar su entorno desde esta perspectiva.

Los trabajos podrán enviarse al correo educacion@monclova.gob.mx o entregarse en memoria digital.

Los resultados se darán a conocer el 21 de abril, mientras que la sesión del Cabildo Infantil se realizará el 29 de abril, en el marco de las celebraciones por el Día del Niño.

Durante su intervención, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que este ejercicio permite conocer las inquietudes de la niñez monclovense, que en ediciones anteriores ha planteado temas relacionados con vialidad, medio ambiente, imagen urbana y mejoras en sus escuelas.

Señaló que muchas de estas propuestas surgen del trabajo conjunto entre alumnos, maestros y familias, por lo que el Cabildo Infantil se convierte en una herramienta importante para fortalecer la participación ciudadana desde temprana edad y promover el desarrollo integral de las niñas y los niños del municipio.

