Niños de Monclova participarán en Cabildo Infantil 2026 con propuestas sobre derechos humanos; lanzan convocatoria

MONCLOVA, COAH.- El Gobierno Municipal de Monclova lanzó la convocatoria para participar en el Cabildo Infantil 2026, un ejercicio cívico que busca fomentar la participación ciudadana entre niñas y niños de nivel primaria, promoviendo valores como el respeto a los derechos humanos, la participación social y el compromiso con su comunidad.

La presentación se realizó en rueda de prensa encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por autoridades municipales y educativas, entre ellas Mavi Sosa, presidenta del DIF Monclova; el director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham González Ruiz; la regidora de Derechos Humanos, Lidia Verónica Hernández; el director del DIF Monclova, José Alberto Miño Martínez; la directora general del DIF, María Eugenia Guajardo; así como titulares de áreas municipales como Derechos Humanos y Educación.

Durante la presentación de la convocatoria se informó que podrán participar alumnos de quinto y sexto grado de primaria, tanto de escuelas públicas como privadas, ubicadas en zonas urbanas y rurales del municipio.

El proceso de selección se desarrollará en tres etapas. La primera inicia este martes 10 de marzo con la publicación de la convocatoria y concluirá el 26 de marzo. Posteriormente, cada plantel educativo seleccionará a dos estudiantes que representarán a su escuela en la siguiente fase, donde competirán con alumnos de la misma zona escolar.

La tercera etapa se llevará a cabo del 13 al 17 de abril, cuando un comité evaluador analizará los trabajos presentados por los participantes.