‘No pudo cumplir’: Secretario de Gobierno cuestiona a CIESA tras incumplir con AHMSA

De acuerdo con el funcionario estatal, la compañía no realizó el depósito de garantía exigido, cuyo plazo venció el pasado 13 de octubre a las 00:00 horas. Además, acusó a la firma de difundir información falsa sobre su participación en el proceso.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, señaló que la participación de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) en el proceso para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) no prosperó debido al incumplimiento de los requisitos establecidos.

“La empresa CIESA, que había prometido que iba a hacer un depósito para participar en la subasta y adquirir la empresa, resultó ser todo un fiasco. De tal manera que tuvo que emitir un comunicado donde dice que no pudo cumplir”, declaró Pimentel González.

El secretario de Gobierno también cuestionó las declaraciones previas de la compañía, al asegurar que esta afirmó haber realizado el depósito y establecido un acuerdo con la sindicatura encargada del proceso de liquidación, lo cual calificó como falso.

“Había dicho que sí había depositado, mentiras. Mentiras también, que había establecido un acuerdo con la sindicatura del proceso de liquidación, totalmente falso”, expresó.

Ante esta situación, Pimentel González confirmó que la jueza a cargo del procedimiento notificó formalmente a las autoridades federales para que conozcan el caso y determinen las acciones legales correspondientes.

“Qué bueno que la juez ya notificó a la Fiscalía General de la República para que se proceda contra esta empresa que estuvo haciendo alarde y que estuvo generando falsas expectativas, sobre todo entre los trabajadores”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, consideró necesario esperar el avance del proceso legal y las determinaciones de las autoridades. Asimismo, destacó que durante la segunda subasta se abrieron otras alternativas para buscar una solución a la situación de AHMSA.