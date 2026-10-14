‘No pudo cumplir’: Secretario de Gobierno cuestiona a CIESA tras incumplir con AHMSA

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Coahuila
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    ‘No pudo cumplir’: Secretario de Gobierno cuestiona a CIESA tras incumplir con AHMSA
    El funcionario acusó a CIESA de difundir información falsa sobre el supuesto depósito de garantía para adquirir AHMSA.

La jueza notificó a las autoridades federales para investigar posibles irregularidades en el proceso de liquidación.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, señaló que la participación de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) en el proceso para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) no prosperó debido al incumplimiento de los requisitos establecidos.

De acuerdo con el funcionario estatal, la compañía no realizó el depósito de garantía exigido, cuyo plazo venció el pasado 13 de octubre a las 00:00 horas. Además, acusó a la firma de difundir información falsa sobre su participación en el proceso.

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“La empresa CIESA, que había prometido que iba a hacer un depósito para participar en la subasta y adquirir la empresa, resultó ser todo un fiasco. De tal manera que tuvo que emitir un comunicado donde dice que no pudo cumplir”, declaró Pimentel González.

El secretario de Gobierno también cuestionó las declaraciones previas de la compañía, al asegurar que esta afirmó haber realizado el depósito y establecido un acuerdo con la sindicatura encargada del proceso de liquidación, lo cual calificó como falso.

“Había dicho que sí había depositado, mentiras. Mentiras también, que había establecido un acuerdo con la sindicatura del proceso de liquidación, totalmente falso”, expresó.

Ante esta situación, Pimentel González confirmó que la jueza a cargo del procedimiento notificó formalmente a las autoridades federales para que conozcan el caso y determinen las acciones legales correspondientes.

“Qué bueno que la juez ya notificó a la Fiscalía General de la República para que se proceda contra esta empresa que estuvo haciendo alarde y que estuvo generando falsas expectativas, sobre todo entre los trabajadores”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, consideró necesario esperar el avance del proceso legal y las determinaciones de las autoridades. Asimismo, destacó que durante la segunda subasta se abrieron otras alternativas para buscar una solución a la situación de AHMSA.

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“Hay que seguir esperando, desgraciadamente, para que se le dé certeza a los miles de trabajadores que perdieron su fuente de empleo. Ahorita creo que lo único bueno que existió en esa parte de la segunda subasta fue que se generaran varias rutas”, expuso.

Finalmente, las autoridades locales señalaron que permanecerán atentas a las resoluciones de la jueza y de la sindicatura, con la expectativa de que se definan alternativas para la eventual reactivación de los activos de la siderúrgica y se brinde certidumbre a los trabajadores afectados.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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