‘No solo está en riesgo la integridad de los choferes, si no también las mercancías de las empresas y dejan golpe económico a las empresas’: Manolo Jiménez

MONCLOVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró necesario que las autoridades garanticen la seguridad de los transportistas en las carreteras del país, al advertir que los robos ponen en riesgo la vida de los operadores y provocan pérdidas económicas para las empresas. Ante las manifestaciones realizadas por transportistas a nivel nacional para exigir mayor seguridad, el mandatario señaló que esta problemática debe atenderse mediante el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y el sector.

“No es muy difícil de blindar, la verdad que no es muy difícil, aquí lo hacemos en Coahuila”, expresó al insistir en la importancia de atender las demandas de quienes diariamente trasladan mercancías por las carreteras de México. Jiménez Salinas explicó que las consecuencias de la inseguridad van más allá del riesgo que enfrentan los choferes, pues el robo de mercancías también afecta económicamente a las empresas de transporte y a los negocios que contratan sus servicios. MANIFESTACIONES PACÍFICAS EN EL ESTADO En Coahuila se realizaron diversas movilizaciones de transportistas en Monclova, Piedras Negras, Saltillo y la región Laguna para sumarse a la exigencia nacional.

Al respecto, el gobernador destacó que la mayoría se desarrollaron de manera pacífica y sin bloqueos carreteros, por lo que no hubo afectaciones graves a la ciudadanía, a excepción del tramo de La Carbonera, donde se registraron interrupciones intermitentes. El mandatario estatal señaló que en Coahuila se mantiene una comunicación constante con los transportistas y los organismos empresariales, en este caso con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), para atender situaciones extraordinarias. “Yo pienso que es importante atender todas estas demandas y ver cómo se trabaja en equipo”, puntualizó.

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