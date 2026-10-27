‘No solo está en riesgo la integridad de los choferes, si no también las mercancías de las empresas y dejan golpe económico a las empresas’: Manolo Jiménez

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Coahuila
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    ‘No solo está en riesgo la integridad de los choferes, si no también las mercancías de las empresas y dejan golpe económico a las empresas’: Manolo Jiménez
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la coordinación con el sector transportista es clave para garantizar la seguridad en las carreteras. LIDIET MEXICANO

El gobernador advirtió que los robos ponen en riesgo la vida de los operadores y generan pérdidas económicas; destacó que las protestas en el estado fueron mayormente pacíficas

MONCLOVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró necesario que las autoridades garanticen la seguridad de los transportistas en las carreteras del país, al advertir que los robos ponen en riesgo la vida de los operadores y provocan pérdidas económicas para las empresas.

Ante las manifestaciones realizadas por transportistas a nivel nacional para exigir mayor seguridad, el mandatario señaló que esta problemática debe atenderse mediante el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y el sector.

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“No es muy difícil de blindar, la verdad que no es muy difícil, aquí lo hacemos en Coahuila”, expresó al insistir en la importancia de atender las demandas de quienes diariamente trasladan mercancías por las carreteras de México.

Jiménez Salinas explicó que las consecuencias de la inseguridad van más allá del riesgo que enfrentan los choferes, pues el robo de mercancías también afecta económicamente a las empresas de transporte y a los negocios que contratan sus servicios.

MANIFESTACIONES PACÍFICAS EN EL ESTADO

En Coahuila se realizaron diversas movilizaciones de transportistas en Monclova, Piedras Negras, Saltillo y la región Laguna para sumarse a la exigencia nacional.

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Al respecto, el gobernador destacó que la mayoría se desarrollaron de manera pacífica y sin bloqueos carreteros, por lo que no hubo afectaciones graves a la ciudadanía, a excepción del tramo de La Carbonera, donde se registraron interrupciones intermitentes.

El mandatario estatal señaló que en Coahuila se mantiene una comunicación constante con los transportistas y los organismos empresariales, en este caso con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), para atender situaciones extraordinarias.

“Yo pienso que es importante atender todas estas demandas y ver cómo se trabaja en equipo”, puntualizó.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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