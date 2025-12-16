Nogalera repondrá árboles tras acuerdo con Municipio de Saltillo

Tras una inspección y un proceso de diálogo, el Municipio de Saltillo llegó a un acuerdo con la plaza comercial Nogalera para la reposición de árboles como parte de la reparación del daño ambiental, informó Emmanuel Olache Valdés, director de Medioambiente y Desarrollo Sustentable.

De acuerdo con el funcionario, el convenio contempla la plantación de 33 árboles —encinos— verdes, ya adultos, con alturas de entre 2.5 y 3 metros, además de la instalación de un sistema de riego. “Se llegó a un buen acuerdo y ya están llevando a cabo las obras de reposición”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Veinte años y siguen cayendo, muertos, árboles en Plaza La Nogalera; causan daños a la ciudadanía

Los trabajos, dijo, iniciarán durante la noche y se prevé que concluyan esta misma semana. Agregó que la dependencia dará seguimiento puntual para asegurar que la reposición se realice conforme a lo acordado. “Ya tienen los 33 pozos debidamente hechos, con la dimensión y profundidad correcta, y vamos a estar supervisando para que sea una buena obra”, afirmó.

Añadió que el compromiso incluye la instalación de riego durante todo el próximo año. “Se acordó que todo el año que viene van a poner sistema de riego a la totalidad del arbolado que tienen, tanto los árboles vivos actuales como los que ahorita se van a plantar”, agregó.

El director indicó que este caso derivó de labores de inspección y vigilancia, las cuales se realizan de manera permanente tanto por recorridos como por denuncias ciudadanas. “Estamos verificando todos los días que construcciones y comercios cumplan con su manifestación de impacto ambiental y sus licencias; es un cumplimiento para todos, sin excepción”, dijo.

Recuerdan lineamientos de poda libre

En otro tema, Olache Valdés recordó que actualmente se encuentra vigente la temporada de poda libre, la cual va de diciembre a finales de febrero, pero subrayó que no cualquier persona puede realizarla. “La poda libre debe ser hecha por expertos; si no, en lugar de poda se convierte en daño al árbol”, advirtió.

Precisó que la intervención permitida es mínima, de entre 5 y 10 por ciento del follaje, para favorecer el desarrollo del árbol sin afectarlo. Además, recordó que los residuos vegetales deben trasladarse al relleno sanitario. “Tienen que llevar todas las ramas al relleno y no dejarlas en la banqueta o afuera de la casa”, concluyó.