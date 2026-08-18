Nombran nuevos rectores de UPMF y UTRCC en la Región Centro

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Coahuila
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    Nombran nuevos rectores de UPMF y UTRCC en la Región Centro
    Mario Alberto Martínez Palacios recibió el nombramiento como nuevo rector de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera. LIDIET MEXICANO

Mario Alberto Martínez Palacios y José Armando Castro Murguía asumirán la conducción de ambas universidades

Dos universidades de la Región Centro de Coahuila cuentan con nuevos rectores, luego de que Emmanuel Garza Fishburn entregara los nombramientos a Mario Alberto Martínez Palacios, de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera (UPMF), y a José Armando Castro Murguía, de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC).

La entrega se realizó con la presencia del subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado.

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Mario Alberto Martínez Palacios quedó al frente de la UPMF, mientras que José Armando Castro Murguía asumió la rectoría de la UTRCC.

De acuerdo con la información proporcionada, entre los objetivos de los nuevos rectores estará fortalecer el trabajo académico y la comunidad universitaria, además de generar mayores oportunidades de preparación y desarrollo profesional para los jóvenes de la Región Centro.

$!José Armando Castro Murguía asumió la rectoría de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.
José Armando Castro Murguía asumió la rectoría de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila. LIDIET MEXICANO

También se buscará mantener una coordinación cercana con estudiantes, docentes y el sector productivo para atender las necesidades de las nuevas generaciones.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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