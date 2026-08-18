Nombran nuevos rectores de UPMF y UTRCC en la Región Centro

Dos universidades de la Región Centro de Coahuila cuentan con nuevos rectores, luego de que Emmanuel Garza Fishburn entregara los nombramientos a Mario Alberto Martínez Palacios, de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera (UPMF), y a José Armando Castro Murguía, de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC).

La entrega se realizó con la presencia del subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado.