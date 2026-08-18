Nombran nuevos rectores de UPMF y UTRCC en la Región Centro
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Mario Alberto Martínez Palacios y José Armando Castro Murguía asumirán la conducción de ambas universidades
Dos universidades de la Región Centro de Coahuila cuentan con nuevos rectores, luego de que Emmanuel Garza Fishburn entregara los nombramientos a Mario Alberto Martínez Palacios, de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera (UPMF), y a José Armando Castro Murguía, de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC).
La entrega se realizó con la presencia del subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado.
Mario Alberto Martínez Palacios quedó al frente de la UPMF, mientras que José Armando Castro Murguía asumió la rectoría de la UTRCC.
De acuerdo con la información proporcionada, entre los objetivos de los nuevos rectores estará fortalecer el trabajo académico y la comunidad universitaria, además de generar mayores oportunidades de preparación y desarrollo profesional para los jóvenes de la Región Centro.
También se buscará mantener una coordinación cercana con estudiantes, docentes y el sector productivo para atender las necesidades de las nuevas generaciones.