Obispos fronterizos de México y EU concluyen encuentro anual en Coahuila y reafirman su apoyo al migrante

Los prelados manifestaron su compromiso con las comunidades vulnerables. Hicieron énfasis en la “solidaridad y cercanía con las familias que viven en temor por la aplicación insensible y deshumanizante de las políticas migratorias”.

Del 4 al 6 de septiembre, obispos de las diócesis fronterizas de Texas y del noroeste de México se reunieron para celebrar el 40 aniversario de sus encuentros anuales. La reunión concluyó con un llamado urgente a la solidaridad y la protección humanitaria.

Asimismo, Flores explicó las condiciones de zozobra en las que permanecen muchas familias en suelo estadounidense. Indicó que “todos viven con el miedo” de ser deportados al salir a sus trabajos diarios.

Monseñor Daniel Flores, obispo de la diócesis de Brownsville, Texas, detalló la situación del flujo migratorio. “Ha disminuido bastante el número de inmigrantes que han cruzado ya la frontera del Río Bravo”, precisó sobre la actualidad en el área.

Ante esta problemática, el obispo enfatizó la respuesta asistencial del clero sin distinción alguna. Aseguró que la Iglesia brinda “comida, agua, techo, esto es parte del ministerio de la Iglesia también con el inmigrante”.

Por parte de la representación en México, se resaltó la red de asistencia humanitaria disponible. Se informó que cuentan con “54 casas del migrante” a lo largo del país para ofrecer refugio y atención integral.

También se expusieron los riesgos del trayecto y los abusos de redes delictivas. Representantes eclesiásticos denunciaron las afectaciones de la “trata de personas o el tráfico que hacen los polleros, ofreciendo a veces falsas ilusiones”.

Monseñor Gustavo García Siller, arzobispo de San Antonio, abordó el tema de la fe e integración. Agradeció la promoción de la “novena intercontinental Guadalupana” con miras al “500 aniversario” de las apariciones en el 2031.

En el ámbito pastoral, los líderes acordaron facilitar el proceso de formación religiosa transfronteriza. Validarán que la “formación que recibe uno en una diócesis, vale si la familia quiere celebrar el sacramento al lado de los Estados Unidos”.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener una agenda común de asistencia humanitaria y acompañamiento espiritual en ambos lados de la frontera.