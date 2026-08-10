Obligan a compensar hasta con 20 árboles por cada derribo en Saltillo

El funcionario explicó que antes de autorizar cualquier retiro, el equipo de inspección acude al sitio para realizar evaluaciones técnicas que determinen si existen alternativas como podas o mediación vecinal.

En Saltillo, el derribo de un árbol en la vía pública o espacios comunes requiere una compensación ambiental de entre 10 y 20 ejemplares de reemplazo, informó Emmanuel Olache , director de Medio Ambiente de la ciudad.

“Se niega totalmente un 80% o el 100% de los permisos para derribar. Si lo tienen que derribar, se da el permiso, pero tienen que compensar aproximadamente de 10 a 20 árboles de entre 1.5 y 2 pulgadas de grosor”, declaró Olache.

El director detalló que las solicitudes obedecen a problemas como daños a infraestructura, riesgo de caída por lluvias, arbolado enfermo o seco, e incluso conflictos entre vecinos por la caída de hojas.

Para garantizar que los retiros autorizados sean justificados de forma técnica, inspectores especialistas en recursos naturales evalúan cada caso de particulares, fraccionadores o proyectos industriales.

“Hacemos la visita, la verificación en campo, se levantan actas, fotografías y videos, para luego revisar el caso y decirle al solicitante si su árbol con una poda se puede salvar porque no amerita el corte”, puntualizó.

En caso de ser aprobada la extracción, el ciudadano o desarrollador debe entregar las plantas en viveros autorizados, las cuales son destinadas a reforestar camellones, plazas y bosques urbanos.