Obligan a compensar hasta con 20 árboles por cada derribo en Saltillo

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    Obligan a compensar hasta con 20 árboles por cada derribo en Saltillo
    Emmanuel Olache, director de Medio Ambiente de Saltillo, informó sobre las medidas de compensación por derribo de árboles. MANNUEL RODRÍGUEZ

En Saltillo, los permisos para derribar árboles son evaluados técnicamente y, cuando se autorizan, obligan a compensar con la plantación de entre 10 y 20 ejemplares

En Saltillo, el derribo de un árbol en la vía pública o espacios comunes requiere una compensación ambiental de entre 10 y 20 ejemplares de reemplazo, informó Emmanuel Olache, director de Medio Ambiente de la ciudad.

El funcionario explicó que antes de autorizar cualquier retiro, el equipo de inspección acude al sitio para realizar evaluaciones técnicas que determinen si existen alternativas como podas o mediación vecinal.

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“Se niega totalmente un 80% o el 100% de los permisos para derribar. Si lo tienen que derribar, se da el permiso, pero tienen que compensar aproximadamente de 10 a 20 árboles de entre 1.5 y 2 pulgadas de grosor”, declaró Olache.

El director detalló que las solicitudes obedecen a problemas como daños a infraestructura, riesgo de caída por lluvias, arbolado enfermo o seco, e incluso conflictos entre vecinos por la caída de hojas.

Para garantizar que los retiros autorizados sean justificados de forma técnica, inspectores especialistas en recursos naturales evalúan cada caso de particulares, fraccionadores o proyectos industriales.

“Hacemos la visita, la verificación en campo, se levantan actas, fotografías y videos, para luego revisar el caso y decirle al solicitante si su árbol con una poda se puede salvar porque no amerita el corte”, puntualizó.

En caso de ser aprobada la extracción, el ciudadano o desarrollador debe entregar las plantas en viveros autorizados, las cuales son destinadas a reforestar camellones, plazas y bosques urbanos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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