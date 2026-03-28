Obtienen 124 alumnos pase directo en la UAdeC por excelencia académica

Cabe recordar que este beneficio forma parte del Programa de Pase Directo, aprobado en agosto de 2025 por el Consejo Universitario, como parte de las modificaciones al Reglamento Académico General. La iniciativa reconoce a estudiantes con altos promedios y resultados sobresalientes en la prueba Domina Bach del CENEVAL.

Un total de 124 alumnos de bachillerato de la Universidad Autónoma de Coahuila obtuvieron su pase directo a alguna de las facultades de la misma institución por ser considerados estudiantes de excelencia, informó Jesús Alberto Montalvo Morales, director de Planeación de la máxima casa de estudios de Coahuila.

Este tipo de programas permite retener talento dentro de la institución, fortaleciendo la identidad y la excelencia académica de la comunidad universitaria.

De acuerdo con el funcionario, en este proceso participaron 16 de las 20 unidades académicas que cuentan con nivel bachillerato, logrando al menos un alumno reconocido como de excelencia en cada una de ellas.

Explicó que esta distinción se otorga a quienes acreditan entre 12 y 14 áreas evaluadas en el examen, cada una compuesta por 20 reactivos, con base en los criterios establecidos por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

Montalvo Morales destacó que el número de estudiantes con esta condecoración pasó de 75 en agosto de 2025 a 124 este 2026, lo que representa un incremento del 65 por ciento.

Los 124 alumnos que obtuvieron el pase directo serán contactados por la Dirección de Asuntos Académicos, instancia que se encargará de convocarlos para ofrecerles opciones de ingreso a distintas carreras universitarias con excepción de los programas del área de la salud, los cuales cuentan con procesos de selección específicos.