Misa de sanación del padre Chuy Pedro llena auditorio del parque El Chapulín en Saltillo

La misa de sanación encabezada por el padre Chuy Pedro registró lleno total en la Concha Acústica del parque El Chapulín, ubicado al sur de Saltillo, la noche del viernes 27 de marzo, donde cientos de fieles se congregaron desde temprana hora para participar en la jornada espiritual. En esta última celebración, el mensaje se centró en la sanación interior, el perdón y la renovación de la fe, elementos que marcaron el cierre del evento. De acuerdo con el staff organizador, durante los días previos se contabilizó una asistencia aproximada de mil 100 personas, cifra que fue superada durante el día de la clausura ante la alta expectativa generada.

El encuentro religioso, que se desarrolló a lo largo de varios días, del 23 al 27 de marzo, logró convocar a personas no solo de la ciudad, sino también de municipios cercanos, quienes acudieron en busca de oración, consuelo y sanación espiritual. La respuesta de la comunidad reflejó el alcance de la convocatoria del sacerdote, así como el interés por este tipo de actividades que fortalecen la fe y generan un sentido de comunidad entre los asistentes. Para la jornada de cierre, la afluencia de personas incrementó de manera considerable, ocupando prácticamente la totalidad del espacio disponible en el recinto. Los asistentes participaron en actividades que incluyeron un breve concierto, además de momentos de reflexión y oración en torno a problemáticas actuales, con el Evangelio y la palabra de Dios como eje.

Los organizadores destacaron el comportamiento ordenado de los asistentes y el ambiente de recogimiento que prevaleció durante la ceremonia, marcando así el cierre de una serie de actividades que lograron reunir a creyentes y profundizar en la reflexión sobre temas como el duelo y la depresión, con la fe como guía.

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