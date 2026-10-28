Ofertan 2 mil 500 vacantes en Feria del Empleo de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con la participación de 60 empresas y una oferta de más de 2 mil 500 vacantes, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y la Secretaría del Trabajo de Coahuila realizaron una Feria del Empleo en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde también se ofrecieron oportunidades laborales para personas con discapacidad. Durante la jornada, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino estimó una asistencia cercana a las 3 mil personas en busca de una oportunidad laboral y destacó la oferta de empleos, salarios y prestaciones que existe en el municipio.

“Tenemos grandes oportunidades de empleo, buenos salarios y prestaciones. Esto es resultado del Modelo Coahuila que impulsa nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, con seguridad, estabilidad laboral y trabajo en equipo entre el Estado, el Municipio y las empresas”, expresó. Acompañado por la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, el edil señaló que la respuesta de los buscadores de empleo ha sido favorable y destacó la participación del sector empresarial para ampliar las opciones de contratación.

En esta edición, seis empresas ofrecieron alrededor de 50 vacantes dirigidas a personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral formal. Por su parte, Zogbi Castro reconoció la coordinación entre el Municipio y las empresas para acercar oportunidades de trabajo a la población. Subrayó que estas jornadas permiten establecer un contacto directo entre empleadores y personas que buscan incorporarse a una actividad productiva. “Estamos trabajando de manera conjunta, en equipo y de manera coordinada, como nos ha instruido el gobernador, para que estas ferias de empleo puedan seguir siendo un punto de encuentro entre las empresas y los buscadores de trabajo”, manifestó. La funcionaria estatal destacó la magnitud de la feria de Ramos Arizpe por el número de empresas participantes y las vacantes disponibles, así como por las acciones para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Gutiérrez Merino agregó que el Municipio cuenta con una bolsa de trabajo de alrededor de mil 500 vacantes adicionales, por lo que invitó a quienes no pudieron asistir a la jornada a acudir a la Secretaría de Fomento Económico o al área de Atención Ciudadana para conocer las opciones disponibles. Al evento asistieron también Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico; José Luis Chapa Reséndiz, subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo; Diego Gándara Cavazos, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe; Carlos Valdés Gómez, gestor de Personas con Discapacidad, y José Alberto Trejo Aguirre, gerente general de BMTS Technology.