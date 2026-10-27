Ramos Arizpe realiza 360 estudios preventivos durante Octubre Rosa

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    Ramos Arizpe realiza 360 estudios preventivos durante Octubre Rosa
    La campaña se denominó ‘Tócate sin miedo y cuídate con amor’, enfocada en promover la prevención y el cuidado de la salud femenina. CORTESÍA

Se practicaron 210 mastografías a mujeres de la zona urbana y de comunidades rurales del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un total de 360 estudios gratuitos para la prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino se realizaron en Ramos Arizpe durante octubre, como parte de las actividades de la campaña “Tócate sin miedo y cuídate con amor”.

Las jornadas se llevaron a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado y contemplaron la realización de 210 mastografías y 150 citologías cervicales o pruebas de Papanicolaou, dirigidas a mujeres de la zona urbana y de comunidades rurales del municipio.

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La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que se cumplió la meta de mastografías establecida para la zona urbana y se extendió la atención a mujeres de localidades rurales.

Las actividades comenzaron durante la primera semana de octubre en las instalaciones del DIF Municipal y continuaron con jornadas en Plan de Guadalupe, con el objetivo de facilitar el acceso a estudios preventivos a mujeres de distintas comunidades.

Escalante Contreras señaló que estas acciones buscan fomentar el autocuidado y la detección temprana de enfermedades, especialmente entre quienes enfrentan dificultades para trasladarse a los servicios médicos.

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Las jornadas forman parte del trabajo coordinado entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y la titular del DIF municipal, para acercar servicios de salud a las familias.

El Gobierno Municipal reiteró que la prevención y el cuidado de la salud deben mantenerse durante todo el año, por lo que continuará promoviendo la orientación médica y la detección oportuna entre las mujeres de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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