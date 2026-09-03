Coahuila: Se siguen encontrando fragmentos óseos; CRIH reportó más de 730 piezas recuperadas en 2025

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    Coahuila: Se siguen encontrando fragmentos óseos; CRIH reportó más de 730 piezas recuperadas en 2025
    Autoridades coahuilenses siguen recolectando evidencia de restos humanos en fosas clandestinas de la entidad. Archivo

Estos restos humanos tendrían un peso de 58 kilos; por su condición, podrían datar de hace varios años

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal reveló que el reciente hallazgo de una fosa clandestina por parte del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Grupo VIDA, en La Laguna, no es un hecho aislado, pues durante 2025 también se documentó la recuperación de más de 730 piezas de restos óseos en distintos puntos de Coahuila.

El documento, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recopiló por primera vez información sobre los trabajos realizados por los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), y da cuenta de los avances, hallazgos y procesos de tratamiento de cadáveres y restos óseos no identificados en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/encuentran-nuevas-fosas-con-restos-humanos-en-viesca-coahuila-grupo-vida-reporta-avances-AA23231166

De acuerdo con los datos, durante 2025 el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), que aportó información junto con la FGE en esta materia, reportó que los servicios periciales recibieron un total de 735 piezas de restos óseos, con un peso aproximado de 58 kilogramos.

La clasificación de estos restos como “fragmentos” se debe a que, a diferencia de los denominados “segmentos”, fueron encontrados en piezas más pequeñas que la estructura ósea de la que provienen.

Según la información proporcionada por el Censo, al momento de su recepción estos fragmentos se encontraban en estado de esqueletización, es decir, sin tejido blando, lo que indica que probablemente correspondían a personas que habían fallecido varios años antes de su localización.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/dos-mil-cuerpos-siguen-sin-familia-piden-donar-adn-para-identificarlos-en-coahuila-DP22698218

Hasta ahora, la autoridad no ha confirmado si alguno de estos restos corresponde a las zonas en las que trabajan de manera permanente colectivos de búsqueda como Grupo VIDA, cuyos integrantes recientemente localizaron una nueva fosa clandestina en el municipio de Viesca, donde ya fueron recuperados restos óseos humanos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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