Coahuila: Se siguen encontrando fragmentos óseos; CRIH reportó más de 730 piezas recuperadas en 2025

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal reveló que el reciente hallazgo de una fosa clandestina por parte del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Grupo VIDA, en La Laguna, no es un hecho aislado, pues durante 2025 también se documentó la recuperación de más de 730 piezas de restos óseos en distintos puntos de Coahuila. El documento, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), recopiló por primera vez información sobre los trabajos realizados por los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), y da cuenta de los avances, hallazgos y procesos de tratamiento de cadáveres y restos óseos no identificados en la entidad.

De acuerdo con los datos, durante 2025 el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), que aportó información junto con la FGE en esta materia, reportó que los servicios periciales recibieron un total de 735 piezas de restos óseos, con un peso aproximado de 58 kilogramos.

Durante 2025, la Fiscalía General de la República y las unidades estatales recibieron 97,920 cadáveres. Las entidades federativas con mayor concentración fueron:

◾ 11.3% estado de México

◾ 7.4% Guanajuato

◾ 7.1% Baja California

◾ 7.0% Ciudad de México



Del total de... pic.twitter.com/7D21ZB5X3K — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 3, 2026

La clasificación de estos restos como “fragmentos” se debe a que, a diferencia de los denominados “segmentos”, fueron encontrados en piezas más pequeñas que la estructura ósea de la que provienen. Según la información proporcionada por el Censo, al momento de su recepción estos fragmentos se encontraban en estado de esqueletización, es decir, sin tejido blando, lo que indica que probablemente correspondían a personas que habían fallecido varios años antes de su localización.

Hasta ahora, la autoridad no ha confirmado si alguno de estos restos corresponde a las zonas en las que trabajan de manera permanente colectivos de búsqueda como Grupo VIDA, cuyos integrantes recientemente localizaron una nueva fosa clandestina en el municipio de Viesca, donde ya fueron recuperados restos óseos humanos.

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