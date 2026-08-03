Oficina móvil del SAT llegará a Múzquiz, Coahuila, con cupo para 50 contribuyentes

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    Oficina móvil del SAT llegará a Múzquiz, Coahuila, con cupo para 50 contribuyentes
    El módulo itinerante del SAT brindará atención a los contribuyentes de Múzquiz el próximo 6 de agosto. CORTESÍA

La jornada permitirá realizar diversos procedimientos tributarios en un solo día y sin trasladarse a otras ciudades

MÚZQUIZ, COAH.- Los habitantes de Múzquiz tendrán una nueva oportunidad para realizar trámites fiscales sin necesidad de trasladarse a otras ciudades, con la instalación de una oficina móvil del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que brindará atención el próximo jueves 6 de agosto en el Centro de Gobierno.

Durante la jornada, los contribuyentes podrán efectuar diversos servicios relacionados con su situación fiscal, entre ellos la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la generación o renovación de la firma electrónica (e.firma), la obtención de la Constancia de Situación Fiscal y altas ante el SAT.

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El módulo operará de 09:00 15:00 horas, en la segunda planta del Centro de Gobierno, ubicado sobre el bulevar Kickapoos. Sin embargo, la atención estará limitada a 50 personas, por lo que las autoridades municipales recomendaron realizar el registro previo en la Presidencia Municipal para asegurar un lugar.

Entre los requisitos establecidos para acceder al servicio se encuentran presentar una identificación oficial vigente (INE), CURP, una memoria USB nueva y contar con acceso al correo electrónico que se utilizará durante el trámite, debido a que algunos procedimientos requieren validaciones digitales.

La llegada de esta oficina itinerante representa una alternativa para que los contribuyentes regularicen o actualicen su situación fiscal sin salir del municipio, lo que reduce tiempos de traslado y costos para quienes requieren cumplir con obligaciones tributarias o realizar gestiones relacionadas con actividades laborales, comerciales o académicas.

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El módulo forma parte de las jornadas que el SAT lleva a distintos municipios para acercar sus servicios a la población, especialmente en localidades donde no existe una oficina permanente de la dependencia.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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