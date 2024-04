‘Olvídense de las fotos’, recomienda astrofísico español ante ‘lujo’ de eclipse solar en Coahuila

El científico ibérico agregó que los eclipses son una oportunidad para acercarse a la naturaleza, expresando que se deben “sentir y vivir”.

Entre las dudas que respondió de los asistentes a su conferencia, Mampaso agregó que la humanidad vive un momento ideal para apreciar los eclipses solares, pues la luna se aleja dos centímetros cada año.

Si bien pasará dentro de un millón de años, eventualmente se alejará tanto que ya no cubrirá por completo al sol.

Mampaso realizó además una serie de recomendaciones para ver el eclipse, fenómeno astronómico que ha presenciado alrededor del mundo en países como Egipto o Chile.

“Mi consejo: olvídense de hacer fotos el lunes, por favor, no me pierdan el tiempo haciendo fotos”, expresó el científico al asegurar que se pierde la experiencia y en general las fotografías no salen con la mejor calidad.