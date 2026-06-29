Operativo coordinado en Ramos Arizpe culmina con 11 detenidos en 16 colonias

Las personas aseguradas fueron trasladadas ante la autoridad competente para el desarrollo de los procedimientos legales correspondientes, conforme a los protocolos establecidos.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un operativo conjunto encabezado por corporaciones de los tres niveles de gobierno dejó como resultado la detención de 11 personas por diversas faltas administrativas, como parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad y mantener el orden público en distintos sectores de Ramos Arizpe.

El despliegue de vigilancia se realizó en colonias consideradas prioritarias dentro de la estrategia de seguridad municipal. Entre los sectores recorridos se encuentran Jardines de Analco, Analco I y II, Santa Luz Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, VillaSol, Valle Poniente, Parajes de los Pinos, Esmeralda, Libertad, Tenerías, El Cura, Anacahuita, Fidel Velázquez y Nuevo Ramos.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones forman parte de un esquema permanente de patrullaje preventivo y proximidad social, cuyo objetivo es inhibir conductas que afecten la convivencia ciudadana, fortalecer la presencia policial y brindar mayor tranquilidad a los habitantes del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró que la seguridad pública continúa siendo una de las prioridades de su administración, por lo que los operativos seguirán desarrollándose de manera constante y coordinada con las diferentes corporaciones de seguridad.

El edil señaló que la estrategia contempla recorridos aleatorios tanto en colonias de la zona urbana como en comunidades rurales, con la finalidad de mantener vigilancia permanente y responder oportunamente ante cualquier situación que represente un riesgo para la población.