Operativo coordinado en Ramos Arizpe culmina con 11 detenidos en 16 colonias

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    Operativo coordinado en Ramos Arizpe culmina con 11 detenidos en 16 colonias
    Corporaciones de los tres órdenes de gobierno reforzaron la vigilancia en distintos sectores de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron recorridos preventivos en colonias estratégicas del municipio, donde aseguraron a 11 personas por faltas administrativas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un operativo conjunto encabezado por corporaciones de los tres niveles de gobierno dejó como resultado la detención de 11 personas por diversas faltas administrativas, como parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad y mantener el orden público en distintos sectores de Ramos Arizpe.

Las personas aseguradas fueron trasladadas ante la autoridad competente para el desarrollo de los procedimientos legales correspondientes, conforme a los protocolos establecidos.

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$!El operativo incluyó recorridos preventivos en más de 15 colonias consideradas estratégicas.
El operativo incluyó recorridos preventivos en más de 15 colonias consideradas estratégicas. CORTESÍA

El despliegue de vigilancia se realizó en colonias consideradas prioritarias dentro de la estrategia de seguridad municipal. Entre los sectores recorridos se encuentran Jardines de Analco, Analco I y II, Santa Luz Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, VillaSol, Valle Poniente, Parajes de los Pinos, Esmeralda, Libertad, Tenerías, El Cura, Anacahuita, Fidel Velázquez y Nuevo Ramos.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones forman parte de un esquema permanente de patrullaje preventivo y proximidad social, cuyo objetivo es inhibir conductas que afecten la convivencia ciudadana, fortalecer la presencia policial y brindar mayor tranquilidad a los habitantes del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró que la seguridad pública continúa siendo una de las prioridades de su administración, por lo que los operativos seguirán desarrollándose de manera constante y coordinada con las diferentes corporaciones de seguridad.

El edil señaló que la estrategia contempla recorridos aleatorios tanto en colonias de la zona urbana como en comunidades rurales, con la finalidad de mantener vigilancia permanente y responder oportunamente ante cualquier situación que represente un riesgo para la población.

$!Las autoridades informaron que los despliegues de seguridad continuarán de forma aleatoria en zonas urbanas y rurales.
Las autoridades informaron que los despliegues de seguridad continuarán de forma aleatoria en zonas urbanas y rurales. CORTESÍA

El Gobierno Municipal destacó que la coordinación entre las instituciones de seguridad ha permitido fortalecer las labores de prevención y mantener presencia en distintos puntos del municipio, además de exhortar a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales para reportar cualquier actividad sospechosa o emergencia.

Con este tipo de operativos, las autoridades buscan reforzar las condiciones de seguridad en Ramos Arizpe y mantener un entorno de paz y orden para las familias del municipio.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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