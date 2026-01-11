Operativo Escuela Segura reduce hasta 90% los robos en planteles de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La implementación del operativo Escuela Segura por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Monclova ha logrado una reducción de hasta el 90 por ciento en los robos a planteles educativos durante los periodos vacacionales, en comparación con años anteriores, informó el regidor Eleuterio López Leos.

El funcionario detalló que, durante el más reciente periodo de vacaciones, únicamente se tuvo conocimiento de un incidente de robo en una institución educativa del municipio, el cual fue de cuantía menor. Por motivos de seguridad, no se precisó la ubicación del plantel afectado.

López Leos explicó que este operativo se activa de manera estratégica en las temporadas en que las escuelas permanecen sin personal docente ni administrativo, situación que históricamente las convierte en blancos vulnerables para la comisión de delitos. Ante ello, se despliega una vigilancia constante por parte de elementos de seguridad pública en la totalidad de las instituciones académicas de Monclova.

La estrategia se desarrolla en coordinación con la Subdirección Regional de Servicios Educativos, lo que permite una planeación más efectiva de los recorridos y la identificación de zonas de mayor riesgo. De manera particular, se refuerza la presencia policial en planteles ubicados sobre avenidas de alto flujo vehicular, donde además de prevenir robos se busca fortalecer la seguridad perimetral.

Asimismo, el regidor destacó que al inicio de cada ciclo escolar se suma el apoyo de Tránsito Municipal y de la Policía Preventiva, con el objetivo de agilizar la circulación vial, garantizar cruces seguros y prevenir accidentes en los entornos escolares.

Finalmente, subrayó que los resultados obtenidos confirman la efectividad del operativo Escuela Segura, al tiempo que refrendó el compromiso del municipio de mantener acciones preventivas que protejan el patrimonio educativo y la integridad de la comunidad escolar.