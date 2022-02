Optimistas, regresan alumnos a clases presenciales en la Narro

“Respecto a la huelga los alumnos han manifestado inquietud, pero nosotros confiamos en que los acuerdos han avanzado de manera respetuosa para ellos y para nosotros, por lo que confiamos en que no habría huelga y el proceso de regreso a clases no se verá interrumpido”, apuntó el rector.

“Sabemos que hoy la posibilidad de huelga, pero en la mañana los maestros y el rector estuvieron informándonos que no debemos preocuparnos, nos dieron la bienvenida y tendremos que esperar hasta el día de mañana para ver si no son interrumpidas las clases”, apuntó.

“La verdad no es lo mismo, ojalá que poco a poco vayamos recuperando el conocimiento rezagado porque las prácticas y talleres no fueron igual, llevo la mitad de la carrera prácticamente en línea y siento que no aprendí igual. Ojalá que no haya huelga porque volver a interrumpir las clases presenciales no sería benéfico para nadie”, expresó.

Mientras que Carla, alumna de San Luis Potosí, indicó ser originaria de San Luís Potosí y cursar el segundo semestre. “Ya presencial es mejor, porque el proceso de aprendizaje es mejor, así que esperamos que la huelga no afecte el regreso a los salones”, dijo.