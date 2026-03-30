Saltillo: Vinculan a proceso a Karina ‘N’ por el delito de violencia psicológica y sustracción de menores

La decisión se acordó luego de una audiencia de seis horas en la que el Ministerio Público presentó frente a la juez los primeros datos de prueba por los cuales se señalaba a la joven de haber ejercido violencia contra su expareja, así como de sustraer a su hijo y llevarlo a Estados Unidos de forma ilegal.

Este lunes, una juez de control vinculó a proceso a Karyna “N” por delitos de violencia y sustracción de menores en Saltillo , y fijó el plazo de investigación que se llevará para el desarrollo del caso.

La causa penal 2018/2025, se inició luego de que en enero, la joven habría extraído a su hijo, según su versión, para brindarle una atención médica por el padecimiento de asma.

No fue hasta el 20 de marzo, cuando la joven fue detenida y deportada del país vecino con la finalidad de que se presentara a una audiencia donde le informaron el señalamiento delictivo.

Aunque en un inicio, se había expuesto que el delito de la causa se clasificaría como violencia vicaria, este supuesto fue desechado y la vinculación se dio por los delitos de violencia familiar en modalidad psicológica, sustracción y retención de menores.

La jueza de control, estableció un plazo de tres meses de investigación complementaria, así como una medida cautelar de resguardo domiciliario y el uso de brazalete.

El caso ha sido asesorado también por organizaciones como la Fundación Luz y Esperanza, quienes han realizado diversos exhortos a la autoridad para que el expediente sea atendido bajo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la adecuada aplicación de perspectiva de género, toda vez, que las personas cercanas a la hoy imputada, han asegurado que es sobreviviente de violencia.