Saltillo: Vinculan a proceso a Karina ‘N’ por el delito de violencia psicológica y sustracción de menores

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Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Saltillo: Vinculan a proceso a Karina ‘N’ por el delito de violencia psicológica y sustracción de menores
    Jueza de control fijó un plazo de tres meses para investigar la denuncia contra Karyna “N”. ARCHIVO

Está acusada de haber llevado a Estados Unidos a su menor hijo, de manera ilegal

Este lunes, una juez de control vinculó a proceso a Karyna “N” por delitos de violencia y sustracción de menores en Saltillo, y fijó el plazo de investigación que se llevará para el desarrollo del caso.

La decisión se acordó luego de una audiencia de seis horas en la que el Ministerio Público presentó frente a la juez los primeros datos de prueba por los cuales se señalaba a la joven de haber ejercido violencia contra su expareja, así como de sustraer a su hijo y llevarlo a Estados Unidos de forma ilegal.

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La causa penal 2018/2025, se inició luego de que en enero, la joven habría extraído a su hijo, según su versión, para brindarle una atención médica por el padecimiento de asma.

No fue hasta el 20 de marzo, cuando la joven fue detenida y deportada del país vecino con la finalidad de que se presentara a una audiencia donde le informaron el señalamiento delictivo.

Aunque en un inicio, se había expuesto que el delito de la causa se clasificaría como violencia vicaria, este supuesto fue desechado y la vinculación se dio por los delitos de violencia familiar en modalidad psicológica, sustracción y retención de menores.

La jueza de control, estableció un plazo de tres meses de investigación complementaria, así como una medida cautelar de resguardo domiciliario y el uso de brazalete.

El caso ha sido asesorado también por organizaciones como la Fundación Luz y Esperanza, quienes han realizado diversos exhortos a la autoridad para que el expediente sea atendido bajo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la adecuada aplicación de perspectiva de género, toda vez, que las personas cercanas a la hoy imputada, han asegurado que es sobreviviente de violencia.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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