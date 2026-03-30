Presidente del PJ de Coahuila llama a la unidad tras controversia con gremios de abogados

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Mery Ayup, emitió un pronunciamiento en el que hace un llamado a la colaboración y al diálogo franco con las y los abogados de la entidad. Esto ocurre luego de una serie de tensiones con los foros y barras de abogados de Saltillo, Parras y La Laguna, quienes señalaron que los retrasos en los procesos judiciales se deben a una mala administración interna y no a tácticas de los litigantes para incrementar sus cobros. A través de un pronunciamiento, Mery Ayup admitió que la administración de justicia enfrenta áreas de oportunidad y retos importantes. Por ello, informó que se encuentra en proceso la implementación de un nuevo modelo de gestión judicial, con el cual se busca garantizar una mayor expeditez en todos los procesos jurisdiccionales.

El magistrado destacó que el Estado enfrenta una de las cargas de trabajo más pesadas del País, con un promedio de 2 mil 500 asuntos por cada juez o jueza, lo que representa la segunda carga litigiosa más alta a nivel nacional. A pesar de esto, subrayó que “anualmente se desahogan cerca de 80 mil nuevos asuntos gracias a una digitalización acelerada impulsada durante la pandemia”. PUNTO DE CONFLICTO Fue el pasado 26 de marzo, que Miguel Mery indicó que alguno abogados litigantes suelen retrasar los procesos legales para cobrar más y acudir a medios de comunicación para hacerlos públicos. Tras ello, los foros y barras de abogados de Coahuila reaccionaron e indicaron que son las fallas en el sistema y la atención las que han provocado el retraso y que sus clientes acudan a los medios de comunicación. Ante esta situación, Miguel Mery, emitió de nuevo su postura, una donde invitó al gremio a reflexionar sobre las reticencias hacia el uso de la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Reconoció su trabajo y propuso abrir el debate sobre la colegiación obligatoria y la calidad de las escuelas de derecho para elevar los estándares éticos de la profesión.

Recordó que en la actual gestión se realizaron los primeros exámenes de mérito para cargos judiciales en casi 10 años y se transitó por una reforma judicial sin los efectos negativos vistos en otros estados. POSTURA SOBRE LA VIOLENCIA VICARIA Otro de los temas controvertidos que se registraron esta semana fue el caso de una mujer que enfrenta una investigación por violencia familiar y el llamado preventivo de organizaciones civiles era que no se le vinculara por violencia vicaria. Respecto a esas manifestaciones, el magistrado aclaró que el Pleno del Tribunal ya ha fijado una postura, interpretando la violencia vicaria conforme a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, Mery Ayup reiteró su reconocimiento al gremio jurídico, afirmando que “la justicia en Coahuila es un ejemplo nacional en seguridad y Estado de derecho gracias al compromiso conjunto de juzgadores y abogados independientes”.

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