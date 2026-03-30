Último día para aprovechar descuento en predial en Saltillo; contribuyentes participarán en sorteo de 50 premios

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Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Último día para aprovechar descuento en predial en Saltillo; contribuyentes participarán en sorteo de 50 premios
    El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este 31 de marzo concluye el estímulo del 5% de descuento en el pago del predial, por lo que exhortó a la ciudadanía a aprovechar el beneficio durante el último día del plazo. CORTESÍA

Este 31 de marzo concluye el estímulo del 5% en el pago del predial; quienes cumplan con su contribución participarán en el sorteo de 50 premios de 10 mil pesos

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este 31 de marzo vence el plazo para aprovechar el estímulo del 5 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial, por lo que exhortó a la ciudadanía a realizar su contribución antes de que finalice el beneficio.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, indicó que quienes cumplan con el pago durante este último día del mes también tendrán la oportunidad de participar en el tercer sorteo de estímulos, en el que se entregarán 50 premios de 10 mil pesos en efectivo.

$!Quienes realicen su pago del predial este 31 de marzo participarán en el tercer sorteo municipal, en el que se entregarán 50 premios de 10 mil pesos en efectivo.
Quienes realicen su pago del predial este 31 de marzo participarán en el tercer sorteo municipal, en el que se entregarán 50 premios de 10 mil pesos en efectivo. CORTESÍA
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La funcionaria destacó que el municipio mantiene diversas alternativas para facilitar el pago, ya sea de manera presencial o a través de plataformas digitales.

OPCIONES PARA PAGO PRESENCIAL

Quienes prefieran realizar su pago de manera directa pueden acudir a las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, o bien a la caja ubicada en el Mercado Juárez, que opera de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Además, se habilitaron módulos externos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape, con horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

PAGO EN LÍNEA Y POR WHATSAPP

Álvarez Cuéllar explicó que también se puede realizar el pago en línea, ingresando a las plataformas oficiales www.saltillo.gob.mx, Saltillo Fácil (www.saltillofacil.gob.mx) o el sistema Visor Saltillo.

Otra alternativa disponible es el Chat Bot del Municipio de Saltillo a través de WhatsApp en el número 844-160-08-08, donde los contribuyentes deben seleccionar la opción 1, “Consulta de adeudo y pago predial”, e ingresar su clave catastral y nombre completo.

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$!Además del descuento vigente, el municipio mantiene un 50% de reducción en recargos para quienes tengan adeudos de años anteriores y deseen regularizar su situación.
Además del descuento vigente, el municipio mantiene un 50% de reducción en recargos para quienes tengan adeudos de años anteriores y deseen regularizar su situación. CORTESÍA

DESCUENTO EN RECARGOS

Durante este último día de marzo también se mantiene el 50 por ciento de descuento en recargos para las personas que cuenten con adeudos de años anteriores.

La tesorera municipal recordó que quienes no resultaron ganadores en los dos primeros sorteos continúan participando automáticamente en el tercero, siempre que hayan realizado su pago dentro del periodo establecido.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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