Último día para aprovechar descuento en predial en Saltillo; contribuyentes participarán en sorteo de 50 premios

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, indicó que quienes cumplan con el pago durante este último día del mes también tendrán la oportunidad de participar en el tercer sorteo de estímulos, en el que se entregarán 50 premios de 10 mil pesos en efectivo.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este 31 de marzo vence el plazo para aprovechar el estímulo del 5 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial, por lo que exhortó a la ciudadanía a realizar su contribución antes de que finalice el beneficio.

La funcionaria destacó que el municipio mantiene diversas alternativas para facilitar el pago, ya sea de manera presencial o a través de plataformas digitales.

OPCIONES PARA PAGO PRESENCIAL

Quienes prefieran realizar su pago de manera directa pueden acudir a las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, o bien a la caja ubicada en el Mercado Juárez, que opera de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Además, se habilitaron módulos externos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape, con horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

PAGO EN LÍNEA Y POR WHATSAPP

Álvarez Cuéllar explicó que también se puede realizar el pago en línea, ingresando a las plataformas oficiales www.saltillo.gob.mx, Saltillo Fácil (www.saltillofacil.gob.mx) o el sistema Visor Saltillo.

Otra alternativa disponible es el Chat Bot del Municipio de Saltillo a través de WhatsApp en el número 844-160-08-08, donde los contribuyentes deben seleccionar la opción 1, “Consulta de adeudo y pago predial”, e ingresar su clave catastral y nombre completo.