Congreso aprueba prohibición de vapeadores en el estado de Coahuila

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Congreso aprueba prohibición de vapeadores en el estado de Coahuila
    La iniciativa impulsada por la diputada María del Mar Treviño establece restricciones a sistemas electrónicos de administración de nicotina y productos relacionados, al considerar sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. HOMERO SÁNCHEZ

La medida restringe la venta, uso y promoción de dispositivos electrónicos de consumo de nicotina en el estado

El Congreso de Coahuila aprobó la prohibición de la venta, uso y promoción de vapeadores y dispositivos similares, al considerar sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente.

La iniciativa, presentada el pasado 2 de marzo por la diputada María del Mar Treviño, plantea la modificación del artículo 33 Bis de la Ley para la Protección de los No Fumadores en el Estado para establecer la prohibición de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, así como de dispositivos sin nicotina, sistemas alternativos de consumo y cigarrillos electrónicos.

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El dictamen aprobado incluye diversas modalidades de estos productos, como e-cigs, vape pens, pods, mods, sistemas de tanque y productos de tabaco calentado. También contempla la restricción de artículos que, sin ser productos de tabaco, utilicen elementos de diseño o marca que los asocien con este tipo de dispositivos.

La propuesta retoma lo establecido en el decreto federal publicado el 31 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, que prohíbe la circulación y comercialización de estos productos en el país.

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La comisión dictaminadora señaló que el derecho a la libertad de comercio no es absoluto y puede limitarse cuando se afectan derechos de terceros o se busca proteger intereses superiores. En este caso, advirtió que el uso de estos dispositivos representa riesgos a la salud de los consumidores y afecta el derecho a un medio ambiente sano.

Asimismo, el dictamen subraya que estos productos generan contaminación y pueden impactar a las personas en su entorno, además de vulnerar el interés superior de la niñez al inducir el consumo de sustancias nocivas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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