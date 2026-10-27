Panteón de Cuatrociénegas listo para recibir a familias en el día de muertos

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    Panteón de Cuatrociénegas listo para recibir a familias en el día de muertos
    Cuatro Ciénegas acondiciona el Panteón San José con trabajos de limpieza y mantenimiento para las celebraciones del Día de Muertos. LIDIET MEXICANO

Personal de las direcciones municipales de Salud y Obras Públicas realiza las labores de preparación del camposanto

El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se prepara para recibir a las familias que acudirán a recordar a sus fieles difuntos durante las celebraciones del Día de Muertos, con trabajos de limpieza y acondicionamiento del Panteón San José.

Las labores están a cargo del personal de las direcciones de Salud y Obras Públicas, que realiza trabajos de mantenimiento en los accesos y las instalaciones para recibir a cientos de visitantes durante estas fechas.

Fumigan panteones de Saltillo previo al Día de Muertos

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega señaló que el objetivo es ofrecer un espacio limpio, ordenado y digno para quienes acudan a honrar la memoria de sus familiares, además de preservar las tradiciones que forman parte de la identidad de Cuatro Ciénegas.

“Queremos que las familias encuentren un espacio limpio y digno para recordar con amor a sus seres queridos. Mantener vivas nuestras tradiciones también es honrar su memoria y el cariño que permanece en nuestros corazones”, expresó.

$!Los trabajos incluyen el mantenimiento de los accesos y las instalaciones para recibir a cientos de visitantes.
Los trabajos incluyen el mantenimiento de los accesos y las instalaciones para recibir a cientos de visitantes. LIDIET MEXICANO
Listos los panteones de Saltillo para recibir a miles de visitantes el Día de Muertos

Como parte de las celebraciones, del 30 de octubre al 1 de noviembre se llevará a cabo el Festival Internacional “Luz y Raíces”, que contempla diversas actividades culturales, entre ellas una procesión hacia el Panteón San José, programada para el próximo 1 de noviembre.

La jornada incluirá también la tradicional Alumbrada y espectáculos alusivos a las costumbres mexicanas, con el propósito de que habitantes y visitantes compartan una celebración dedicada a recordar a quienes se adelantaron en el camino.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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