Panteón de Cuatrociénegas listo para recibir a familias en el día de muertos

El Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se prepara para recibir a las familias que acudirán a recordar a sus fieles difuntos durante las celebraciones del Día de Muertos, con trabajos de limpieza y acondicionamiento del Panteón San José. Las labores están a cargo del personal de las direcciones de Salud y Obras Públicas, que realiza trabajos de mantenimiento en los accesos y las instalaciones para recibir a cientos de visitantes durante estas fechas.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega señaló que el objetivo es ofrecer un espacio limpio, ordenado y digno para quienes acudan a honrar la memoria de sus familiares, además de preservar las tradiciones que forman parte de la identidad de Cuatro Ciénegas. “Queremos que las familias encuentren un espacio limpio y digno para recordar con amor a sus seres queridos. Mantener vivas nuestras tradiciones también es honrar su memoria y el cariño que permanece en nuestros corazones”, expresó.

Como parte de las celebraciones, del 30 de octubre al 1 de noviembre se llevará a cabo el Festival Internacional “Luz y Raíces”, que contempla diversas actividades culturales, entre ellas una procesión hacia el Panteón San José, programada para el próximo 1 de noviembre. La jornada incluirá también la tradicional Alumbrada y espectáculos alusivos a las costumbres mexicanas, con el propósito de que habitantes y visitantes compartan una celebración dedicada a recordar a quienes se adelantaron en el camino.