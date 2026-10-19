Fumigan panteones de Saltillo previo al Día de Muertos

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    Fumigan panteones de Saltillo previo al Día de Muertos

Realizan labores de fumigación y aplicación de abate en los tres panteones municipales

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó labores de fumigación y aplicación de abate en los tres panteones municipales, como parte de las acciones preventivas para controlar plagas y reducir la proliferación de mosquitos ante la próxima celebración del Día de Muertos.

Roberto Cárdenas Zavala, director de Salud Pública Municipal, informó que estas medidas buscan proteger a las personas que acudirán a los cementerios durante los próximos días.

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Explicó que, antes de la fumigación, se aplicó abate en floreros y depósitos de agua ubicados en las tumbas, con el propósito de evitar que estos recipientes se conviertan en criaderos de mosquitos.

Los trabajos se llevaron a cabo en los panteones municipales La Paz, San Esteban y Dolores, donde se intensificaron las acciones ante el incremento previsto de visitantes por las festividades.

“Las labores de fumigación se realizan de manera permanente, sin embargo, antes del Día de Muertos, las intensificamos en los panteones”, señaló Cárdenas Zavala.

El funcionario también informó que, de enero a la fecha, la dependencia ha realizado mil 200 fumigaciones en distintos sectores de Saltillo, con un beneficio estimado para alrededor de 13 mil personas.

$!Las acciones buscan reducir la presencia de mosquitos y proteger la salud de las personas que visitarán los cementerios.
Las acciones buscan reducir la presencia de mosquitos y proteger la salud de las personas que visitarán los cementerios. CORTESÍA

Entre la población atendida se encuentran estudiantes y personal de 10 escuelas de la ciudad, como parte de las acciones de prevención y control de plagas en espacios públicos y educativos.

Finalmente, indicó que la ciudadanía puede solicitar estos servicios directamente en la Dirección de Salud Pública Municipal, a través del teléfono 844-412-27-89.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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