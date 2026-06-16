Pareja Túnez-México encuentra en la familia y la comida un puente entre culturas (VIDEO)

Ezzeddine Daafous, originario de Túnez, y Julieta Villamar, nacida en Tamaulipas pero residente en Monterrey, acudieron este domingo al partido entre Túnez y Suecia por la Copa del Mundo. Allí narraron a VANGUARDIA su historia y cómo encontraron similitudes entre dos naciones que parecen distantes en idioma y costumbres.

Se conocieron en Florencia, Italia, donde Julieta se encontraba estudiando y, cuando vinieron de vacaciones a México, Ezzeddine quedó encantado y desde entonces viven en el país, donde tuvieron dos hijos. “Coincidimos en los valores familiares, la educación, coincidimos en muchas cosas, somos casi parecidos”, dijo Ezzeddine. “La comida tunecina es muy rica, con muchas especias, es comida mediterránea, entonces realmente nos gusta mucho”, explicó Julieta.

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Ambos coincidieron en que suelen ir con regularidad a Túnez a visitar a la familia de Ezzeddine, que aún vive en ese país. No obstante, uno de ellos, Hichem Daafous, hermano de Ezzeddine, visitó Monterrey también para el partido contra Suecia y afirmó que es común escuchar noticias sobre México centradas principalmente en la violencia. “Viendo la realidad es otro mundo, es otra cosa”, dijo Hichem en árabe, ayudado por su hermano, que habla un perfecto español. También comentaron que esperaban que Túnez ganara el encuentro ante Suecia, aunque con pocas expectativas, entendiendo el nivel de ambos equipos. El equipo europeo ganó por marcador de 5-1 en el Estadio Monterrey, que vivió el primero de cuatro encuentros que albergará durante esta Copa del Mundo.

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