Pareja Túnez-México encuentra en la familia y la comida un puente entre culturas (VIDEO)

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Coahuila
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    Pareja Túnez-México encuentra en la familia y la comida un puente entre culturas (VIDEO)
    Ezzeddine Daafous y Julieta Villamar compartieron su historia de vida durante el partido entre Túnez y Suecia en Monterrey. REDES SOCIALES

Acompañados por familiares llegados desde Túnez, Ezzeddine y Julieta destacaron los valores familiares y las coincidencias culturales que han fortalecido su relación, además de señalar que la percepción de México en el extranjero suele ser distinta a la realidad que han vivido en el país

Ezzeddine Daafous, originario de Túnez, y Julieta Villamar, nacida en Tamaulipas pero residente en Monterrey, acudieron este domingo al partido entre Túnez y Suecia por la Copa del Mundo.

Allí narraron a VANGUARDIA su historia y cómo encontraron similitudes entre dos naciones que parecen distantes en idioma y costumbres.

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Se conocieron en Florencia, Italia, donde Julieta se encontraba estudiando y, cuando vinieron de vacaciones a México, Ezzeddine quedó encantado y desde entonces viven en el país, donde tuvieron dos hijos.

“Coincidimos en los valores familiares, la educación, coincidimos en muchas cosas, somos casi parecidos”, dijo Ezzeddine.

“La comida tunecina es muy rica, con muchas especias, es comida mediterránea, entonces realmente nos gusta mucho”, explicó Julieta.

Ambos coincidieron en que suelen ir con regularidad a Túnez a visitar a la familia de Ezzeddine, que aún vive en ese país.

No obstante, uno de ellos, Hichem Daafous, hermano de Ezzeddine, visitó Monterrey también para el partido contra Suecia y afirmó que es común escuchar noticias sobre México centradas principalmente en la violencia.

“Viendo la realidad es otro mundo, es otra cosa”, dijo Hichem en árabe, ayudado por su hermano, que habla un perfecto español.

También comentaron que esperaban que Túnez ganara el encuentro ante Suecia, aunque con pocas expectativas, entendiendo el nivel de ambos equipos.

El equipo europeo ganó por marcador de 5-1 en el Estadio Monterrey, que vivió el primero de cuatro encuentros que albergará durante esta Copa del Mundo.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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