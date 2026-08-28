Parlamento Infantil Coahuila 2026 abrirá espacio a las voces de niñas y niños

El Congreso del Estado, en coordinación con Inspira Coahuila, la Secretaría de Educación, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), suscribió un convenio de colaboración para realizar el Parlamento Infantil Coahuila 2026. La convocatoria está dirigida a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de Primaria, quienes tendrán la oportunidad de plantear ideas y propuestas sobre asuntos de interés público, además de conocer de cerca las funciones y atribuciones de las y los diputados locales.

Durante la firma del convenio participaron la diputada María del Mar Treviño Garza, coordinadora de la Comisión de Juventud y Niñez; la diputada Magaly Hernández Aguirre, coordinadora de la Comisión de Educación; Emanuel José de Jesús Garza Fishburn, secretario de Educación del Estado; Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente del IEC; Miguel Castillo Morales, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila; Mario Prudencio Valdés Garza, director general del Coecyt, y Emilio Humberto Flores Hoyos, representante de Inspira Coahuila. También asistieron consejeros electorales, funcionarios públicos, personal del Congreso y representantes de las instituciones involucradas en el proyecto. PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO Las diputadas María del Mar Treviño y Magaly Hernández destacaron la participación conjunta de instituciones vinculadas con la educación, la participación ciudadana, la ciencia, la tecnología y la formación democrática.

Los trabajos deberán cumplir con las características señaladas en la convocatoria, ser inéditos y no haber resultado ganadores en algún otro concurso. El Parlamento Infantil Coahuila 2026 estará integrado por 25 diputadas y diputados infantiles: 16 serán seleccionados por los distritos electorales locales y nueve mediante el principio de representación proporcional. Durante el encuentro, los representantes de las instituciones participantes coincidieron en la importancia de generar espacios para escuchar a las nuevas generaciones, conocer sus inquietudes y considerar sus propuestas en temas que forman parte de la vida pública. La convocatoria completa y los requisitos para participar pueden consultarse en las páginas oficiales de las instituciones participantes, así como en el documento oficial disponible en el sitio del Congreso del Estado.