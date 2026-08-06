Parras busca nuevos talentos con Torneo Interbarrios de fútbol
El evento servirá como plataforma para identificar jugadores que integren un selectivo representativo del Pueblo Mágico
PARRAS, COAHUILA.- Con la mira puesta en impulsar el talento deportivo local y abrir espacios de participación para jóvenes futbolistas de Parras, se lanzó la convocatoria para el Torneo Interbarrios “El Deporte es todo tuyo”, una competencia que busca reunir a equipos de distintos sectores del municipio.
La iniciativa tiene como objetivo promover la actividad física, fortalecer la convivencia entre habitantes y generar oportunidades para que jugadores locales puedan demostrar sus habilidades dentro de una cancha.
Además del aspecto competitivo, el torneo contempla la posibilidad de identificar a los futbolistas con mayor desempeño para integrar un selectivo que represente a Parras en futuras participaciones deportivas.
Autoridades municipales señalaron que el deporte representa una herramienta para fortalecer la integración comunitaria, fomentar valores como disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad, además de ofrecer alternativas saludables de convivencia para niñas, jóvenes y familias.
La convocatoria forma parte de las acciones municipales encaminadas a recuperar espacios deportivos y promover actividades que involucren a los distintos barrios y colonias del Pueblo Mágico.
El Torneo Interbarrios busca convertirse en un punto de encuentro para jugadores, entrenadores y aficionados al fútbol, generando una plataforma donde el talento local pueda recibir seguimiento y continuar su desarrollo.
Los detalles relacionados con fechas, registros, categorías y sedes serán dados a conocer por el área deportiva municipal conforme avance la organización del torneo.
Con esta iniciativa, Parras apuesta por fortalecer la cultura deportiva y crear nuevos espacios para que sus habitantes participen en actividades que impulsen la convivencia y el orgullo por representar al municipio.