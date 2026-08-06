Parras busca nuevos talentos con Torneo Interbarrios de fútbol

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Coahuila
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    Parras busca nuevos talentos con Torneo Interbarrios de fútbol
    Jóvenes futbolistas de Parras, Coahuila, tendrán una oportunidad para demostrar sus habilidades en la cancha. CORTESÍA

El evento servirá como plataforma para identificar jugadores que integren un selectivo representativo del Pueblo Mágico

PARRAS, COAHUILA.- Con la mira puesta en impulsar el talento deportivo local y abrir espacios de participación para jóvenes futbolistas de Parras, se lanzó la convocatoria para el Torneo Interbarrios “El Deporte es todo tuyo”, una competencia que busca reunir a equipos de distintos sectores del municipio.

La iniciativa tiene como objetivo promover la actividad física, fortalecer la convivencia entre habitantes y generar oportunidades para que jugadores locales puedan demostrar sus habilidades dentro de una cancha.

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Además del aspecto competitivo, el torneo contempla la posibilidad de identificar a los futbolistas con mayor desempeño para integrar un selectivo que represente a Parras en futuras participaciones deportivas.

Autoridades municipales señalaron que el deporte representa una herramienta para fortalecer la integración comunitaria, fomentar valores como disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad, además de ofrecer alternativas saludables de convivencia para niñas, jóvenes y familias.

La convocatoria forma parte de las acciones municipales encaminadas a recuperar espacios deportivos y promover actividades que involucren a los distintos barrios y colonias del Pueblo Mágico.

El Torneo Interbarrios busca convertirse en un punto de encuentro para jugadores, entrenadores y aficionados al fútbol, generando una plataforma donde el talento local pueda recibir seguimiento y continuar su desarrollo.

Los detalles relacionados con fechas, registros, categorías y sedes serán dados a conocer por el área deportiva municipal conforme avance la organización del torneo.

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Con esta iniciativa, Parras apuesta por fortalecer la cultura deportiva y crear nuevos espacios para que sus habitantes participen en actividades que impulsen la convivencia y el orgullo por representar al municipio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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