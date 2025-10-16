Parras de la Fuente: reportan robo exprés de vehículo a plena luz del día

PARRAS, COAH.- La mañana de este miércoles se reportó ante el sistema de emergencias 911 el robo de un vehículo en la colonia Viñedos de Parras de la Fuente.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 11:20 horas, los propietarios salieron de su vivienda y se percataron de que su automóvil, un Mitsubishi Lancer color vino, ya no se encontraba donde lo habían dejado estacionado. De inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades municipales.

Tras el aviso, elementos policiales realizaron un recorrido por distintas calles de la ciudad, aunque el vehículo no fue localizado. Sin embargo, se cuenta con indicios de que otros individuos lo seguían a bordo de un automóvil Aveo blanco, según versiones de testigos.