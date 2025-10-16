Parras de la Fuente: reportan robo exprés de vehículo a plena luz del día

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    Parras de la Fuente: reportan robo exprés de vehículo a plena luz del día
    El robo del Mitsubishi Lancer ocurrió sobre la calle José Natividad Robledo, en la colonia Viñedos, donde vecinos temen más incidentes similares. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Un Mitsubishi Lancer fue robado en cuestión de minutos frente a una vivienda de la colonia Viñedos. Vecinos señalaron que un auto Aveo blanco podría estar relacionado con el delito

PARRAS, COAH.- La mañana de este miércoles se reportó ante el sistema de emergencias 911 el robo de un vehículo en la colonia Viñedos de Parras de la Fuente.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 11:20 horas, los propietarios salieron de su vivienda y se percataron de que su automóvil, un Mitsubishi Lancer color vino, ya no se encontraba donde lo habían dejado estacionado. De inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades municipales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a hombre por acosar a joven en ruta ‘Aquí vamos gratis’

Tras el aviso, elementos policiales realizaron un recorrido por distintas calles de la ciudad, aunque el vehículo no fue localizado. Sin embargo, se cuenta con indicios de que otros individuos lo seguían a bordo de un automóvil Aveo blanco, según versiones de testigos.

Vecinos del sector señalaron que el robo ocurrió en cuestión de minutos, pues momentos antes habían visto al propietario estacionar el coche frente a su domicilio, sobre la calle José Natividad Robledo.

Los afectados conversaron con sus vecinos y les pidieron acceso a las cámaras de seguridad de las viviendas cercanas, con la esperanza de obtener imágenes que ayuden a las autoridades en la investigación.

Los residentes de la colonia expresaron su preocupación por la inseguridad y el temor de que hechos similares puedan repetirse en la zona.

