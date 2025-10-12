Participan coahuilenses en homenaje a víctimas de explosión de pipa en La Concordia

Coahuila
/ 12 octubre 2025
    Participan coahuilenses en homenaje a víctimas de explosión de pipa en La Concordia
    La comunidad mantiene vivo el recuerdo con flores y veladoras en la Zona Cero. FOTO: EL UNIVERSAL

Tejedoras de varios estados colocan tendedero con nombres de víctimas y homenajean a sobrevivientes de la explosión de pipa en Iztapalapa

A un mes del accidente ocurrido en el distribuidor vial La Concordia, en Iztapalapa, un grupo de tejedoras de distintas entidades del país, incluyendo Coahuila, instaló un memorial con los nombres de las 31 personas fallecidas a causa de la explosión de una pipa cargada con gas LP.

El proyecto surgió con el objetivo de visibilizar la pérdida y mantener la memoria de las víctimas, así como reconocer a quienes permanecen hospitalizados tras el incidente. Entre los nombres bordados se encuentra Alicia Matías, quien protegió a su nieta de dos años, Jazlyn, durante la explosión; la menor sobrevivió y fue trasladada a un hospital en Galveston, Texas.

La iniciativa se viralizó en redes sociales y logró la participación de mujeres de Coahuila, Nayarit, Quintana Roo e Hidalgo, quienes colaboraron en la elaboración de los bordados. Según las organizadoras, el memorial busca subrayar que las víctimas no deben ser vistas únicamente como estadísticas, sino como personas con valor dentro de la comunidad.

Además de los nombres de las víctimas, algunos bordados estuvieron dedicados a personas en situación de calle, animales y el entorno ambiental afectado por la tragedia, buscando un reconocimiento más amplio de los impactos del accidente.

En la Zona Cero, donde se registró la explosión, vecinos han colocado flores, velas y ofrendas, y la terapeuta holística Gloria Martínez encabezó una ceremonia con elementos simbólicos como fuego, tierra, agua e incienso. La actividad también incluyó una limpieza del área y una oración colectiva.

El memorial constituye una de las acciones de la comunidad para mantener presente la memoria de las víctimas y los sobrevivientes, además de servir como recordatorio de la importancia de la seguridad en la manipulación de combustibles en áreas urbanas densamente pobladas.

(Con información de Excelsior)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

