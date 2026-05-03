Ramos Arizpe consolida disciplina financiera con mejora en calificaciones crediticias

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    Ramos Arizpe consolida disciplina financiera con mejora en calificaciones crediticias
    El municipio se posiciona como uno de los más sólidos financieramente en la región. CORTESÍA

HR Ratings elevó la calificación crediticia del municipio de HR A+ a HR AA- en 2025

RAMOS ARIZPE, COAH.- La actual administración municipal de Ramos Arizpe ha mantenido como eje rector el orden financiero, logrando resultados que evidencian disciplina, transparencia y un manejo responsable de los recursos públicos, bajo la conducción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

En este contexto, durante 2025 la agencia evaluadora HR Ratings elevó la calificación crediticia del municipio de HR A+ a HR AA- con perspectiva estable. De manera complementaria, la agencia Moody’s ratificó su evaluación en A3.mx, también con perspectiva estable. Ambas determinaciones constituyen un reconocimiento al fortalecimiento de las finanzas públicas municipales y a la adecuada gestión de los recursos durante la presente administración.

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El tesorero municipal, Francisco Solís Rodríguez, destacó que este avance posiciona a Ramos Arizpe entre los municipios con mayor solidez financiera en la región, resultado de la implementación de políticas públicas orientadas al equilibrio presupuestal, la eficiencia en el ejercicio del gasto y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas.

$!Evaluaciones reconocen el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales, afirma el Alcalde.
Evaluaciones reconocen el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales, afirma el Alcalde. CORTESÍA

Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento concluyó el ejercicio fiscal 2025 con un desempeño sobresaliente en materia de transparencia, al obtener una calificación perfecta en la evaluación de sus portales informativos correspondiente al cuarto trimestre.

Dicha evaluación confirmó el cumplimiento íntegro de las obligaciones en materia de difusión de información pública, garantizando a la ciudadanía el acceso a datos presentados de forma ordenada, consistente y accesible.

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El orden financiero alcanzado se traduce en indicadores positivos que inciden directamente en la ejecución de obra pública y en el cumplimiento de los compromisos institucionales, favoreciendo el desarrollo y crecimiento sostenido del municipio.

Con estos resultados, Ramos Arizpe se consolida como un referente en la implementación de buenas prácticas gubernamentales, donde la transparencia y la solidez financiera se reflejan en mayores niveles de confianza, atracción de inversión y mejores condiciones de bienestar para la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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