Pedigüeños y vendedores en Saltillo provienen de Puebla, Querétaro y Chiapas; siguen arriesgando infantes

No obstante, sus cuatro hijos pasan entre los coches con un vaso para pedir una moneda a los automovilistas.

La mujer de 45 años lleva en el pecho a un bebé que aún no tiene nombre, mientras sus hijas le auxilian para poder establecer las conversaciones en español.

Victorino señaló que vive cerca del crucero, aunque a diferencia de otros vendedores ambulantes, no trae a niños a su cargo en los cruceros.

En el mismo crucero, Hortencia vende bolsas de mandarinas y semillas de calabaza, aunque señaló que este mes de diciembre no ha sido la mejor venta.

“El año pasado o antepasado me acababa de vender una caja diaria, ahora la caja me dura uno o dos días”, detalló la también originaria de Santiago de Mixquititlán, Querétaro.

Señaló que en dicho municipio no existen las mismas oportunidades de trabajo que hay en la capital coahuilense, por lo que ya tiene más de 35 años viviendo en ella.

Contó además que anteriormente vendía dulces y cigarros en un canasto en el Centro Histórico, aunque comenzaron a pedirle que pagara su permiso y decidió trasladarse a otro punto de la ciudad.

En el cruce de las vialidades, cuida a tres de sus nietos, mientras su hija también vende fruta en otro semáforo, donde aseguran que ganan entre 100 y 150 pesos al día, cifra que es mayor a lo que podían obtener en su lugar de origen.

“Allá en el rancho no hay dinero, come uno frijoles, nopales, muchos quelites. Muchos vecinos de ahí hacen la muñequita de Lelé que le llaman. La llevan y la venden, pero una que no sabe, pues ¿cómo va a sacar el dinero?”.