Pedirá Instituto Electoral de Coahuila 669 mdp para operar elecciones municipales del próximo año

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó el proyecto de acuerdo relativo al presupuesto general que solicitará para operar durante 2027, año en el que se llevarán a cabo las elecciones para renovar las presidencias municipales de Coahuila. La propuesta fue presentada por la Secretaría Ejecutiva, a partir de los requerimientos aportados por la administración del IEC, que concentra las peticiones de las consejerías y las necesidades operativas de los cinco capítulos presupuestarios.

La solicitud para 2027 asciende a un monto total de 669 millones 263 mil 798 pesos, que incluye los cinco capítulos presupuestarios. Esto representa un incremento de alrededor de 75 millones de pesos respecto al presupuesto de este año, cuando se realizaron elecciones para renovar el Congreso del Estado. De acuerdo con el anteproyecto, el presupuesto contempla recursos para subsidiar la elección en los 38 municipios de Coahuila, la operación de los comités municipales, la preparación de las elecciones judiciales de 2028, así como un ajuste equivalente a la inflación. Del monto total, 227 millones 801 mil pesos corresponden al capítulo de servicios personales, que incluye, entre otros conceptos, la operación del Instituto y los salarios de su personal. Asimismo, se solicitaron 14 millones 24 mil pesos para el capítulo de materiales y suministros, destinado a cubrir diversos costos operativos y necesidades del Instituto.

El rubro con mayor asignación es el de transferencias y otras ayudas, con 280 millones 919 mil pesos destinados a los partidos políticos para gastos ordinarios, como rentas y servicios, además de campañas y actividades específicas. Por otro lado, 145 millones 703 mil pesos corresponden al capítulo de servicios generales, mientras que 614 mil pesos se contemplan para el rubro de bienes muebles e inmuebles.