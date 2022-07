A través de sus redes sociales, un párroco de la comunidad católica saltillense, denunció que durante el trayecto de un grupo de peregrinos que visitó la Basilica en la Ciudad de México, fueron víctimas de un retén del hampa.

El párroco David Rosales, informó que fue un grupo de al menos 40 personas que viajaban en un camión particular para visitar el máximo santuario a la virgen de Guadalupe, las que vivieron el susto durante el pasado inicio de la semana.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera que cruza San Felipe de las Torres en Guanajuato durante el camino regreso, cuando los peregrinos fueron detenidos por un grupo de camionetas que tenían las ventanas polarizadas y ninguna insignia de corresponder a una institución de seguridad pública.

“De inmediato me di cuenta que no era un retén legal. Quien primero descendió fue el chofer del camión a quien interrogaron, revisaron y le quitaron los mil pesos que traía en ese momento”, narró el párroco.

Sobre ello, David Rosales también mencionó que las personas se percataron de lo ocurrido, aunque no hubo ningún herido o personas con alguna crisis nerviosa. De igual manera, dijo que nunca vieron que las personas estuvieran armadas, aunque desconocen si portaban algún elemento de este tipo en las camionetas.

“Yo después me asomé y les expliqué que éramos un grupo de feligreses que habíamos visitado la basílica y después ya nos subimos y continuamos nuestro camino”, mencionó el párroco.

Sobre los hechos, David Rosales expresó que la enseñanza es que además de la urgencia en que se atienda la situación de seguridad, también tanto su comunidad como las otras deben empezar a construir la paz desde los tejidos de la familia.

“Debemos trabajar por la paz. La enseñanza que me deja es eso, que no debemos bajar la guardia por la paz y la justicia. También trabajar desde nuestras familias. No nada más se trata de la violencia del crimen organizado, sino la violencia en las familias, en las calles. No es por respetar a la iglesia nada más, es por respetarnos unos a otros”, expresó en entrevista.