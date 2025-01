Periodista confronta al alcalde Jacobo Rodríguez sobre supuesto nepotismo en el gobierno de Piedras Negras

El alcalde respondió de forma tajante: “No hay nepotismo. No hay conflicto de interés. Hasta el día de hoy, no he encontrado ningún abogado que me confirme lo contrario”. No obstante, González insistió, señalando que si la administración de Treviño era criticada por prácticas de nepotismo, las primeras decisiones del alcalde también parecían ser una réplica de esas mismas acciones.

El diálogo se intensificó cuando el reportero le planteó a Rodríguez que la ciudadanía de Piedras Negras había esperado un cambio real en cuanto a la erradicación del nepotismo. “La gente está cansada de ver a los mismos familiares, primos y compadres ocupando cargos públicos. ¿No cree que esta práctica debe erradicarse por completo?”, le preguntó González, señalando que el nuevo gobierno de Morena había hecho promesas de cambio, pero que las decisiones tomadas hasta ahora no coincidían con esa agenda.

Rodríguez defendió su postura y aseguró que no había nada ilegal en los nombramientos. “Es que lo que a ti no te guste, no es lo que importa. Lo que importa es lo que dice la ley”, respondió el alcalde, manteniendo su defensa de que las acciones realizadas no infringían ninguna norma legal. González, sin embargo, no aceptó la respuesta y continuó presionando sobre la percepción pública de la situación.

EL CASO MARIDOL GARCÍA Y LA PRESENCIA DE FAMILIARES EN REUNIONES OFICIALES

El periodista siguió con una serie de preguntas incómodas, centradas en las personas cercanas al círculo del alcalde que permanecieron en el gobierno. Un caso que llamó la atención fue el de Maridol García, exfuncionaria de la administración de Norma Treviño, quien había sido nombrada por Rodríguez a pesar de su parentesco con su padre. González cuestionó si esa decisión no representaba también un claro ejemplo de nepotismo.

La exfuncionaria de Treviño, es esposa de un primo de su padre, pero el alcalde Jacobo Rodríguez respondió que su permanencia no obedecía a un parentesco, sino a su desempeño como funcionaria competente, asegurando que García había sido una funcionaria eficiente en gobiernos anteriores y que su nombramiento no tenía nada que ver con vínculos familiares.

El cuestionamiento siguió en relación a la presencia de su padre en reuniones oficiales del gobierno municipal, como en el Consejo del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS).

Rodríguez trató de restarle importancia a la presencia de su padre, afirmando que simplemente lo acompañaba como consejero. No obstante, González no pudo evitar señalar que esa presencia parecía contradecir los ideales de transparencia y neutralidad que se esperan de un gobierno que prometió un cambio frente a la administración anterior.

¿POR QUÉ NO CUMPLIR EL DECÁLOGO DE MORENA?

Una de las preguntas más críticas de la conferencia fue sobre el compromiso de Morena con el combate al nepotismo. El periodista recordó que el partido había presentado un decálogo en el que se comprometían a erradicar estas prácticas. González le preguntó a Rodríguez: “¿Por qué no está cumpliendo con ese compromiso, si lo criticó tanto en la administración de Norma Treviño?”.

Rodríguez, ante la insistencia, no negó que había un conflicto de interés en algunos nombramientos, pero aseguró que no había cometido ninguna ilegalidad. Aseguró que el nombramiento de ciertas personas se debía a su capacidad, no a sus lazos familiares, y trató de restar importancia a las críticas, sugiriendo que cualquier intento de acusarlo de nepotismo era parte de una campaña de desinformación y ataques.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En medio de la tensa conferencia, el alcalde Jacobo Rodríguez también fue cuestionado por Efraín González sobre los convenios con los medios de comunicación, específicamente con el periódico Zócalo. El reportero mencionó que, a diferencia de lo que se había divulgado en su momento, él no había aceptado ningún tipo de contrato con el alcalde. Ante la insistencia de Rodríguez sobre la validez de esos acuerdos, González dejó claro que su labor periodística no se compra ni se vende, subrayando que no era un periodista al servicio de intereses políticos.

El intercambio terminó con el alcalde desafiando al periodista: “Si quieres seguir perdiendo el tiempo con tus preguntas, lo podemos hacer, pero no hay nepotismo, no hay conflicto de interés en mi gobierno”, concluyó Rodríguez, dando por cerrado el tema. González, por su parte, agradeció y abandonó la conferencia, dejando abierta la posibilidad de nuevas confrontaciones.