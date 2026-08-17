Dudan en Morena que Luis Fernando vaya por Torreón

En tanto el senador Luis Fernando Salazar, afirmó a esta columna, que quiere ir por la alcaldía de Torreón, fuentes al interior de Morena Coahuila, señalan que este ya les aviso que no va. Según los representantes comarcanos de la 4T, Luis Fernando ya hizo cuentas, y requiere de unos 160 mil votos para ganar la elección del 2027, pero solo puede alcanzar 110 mil, a duras penas. Eso, y la participación del senador con licencia, Miguel Riquelme Solís, como candidato a la presidencia municipal de la perla lagunera, lo hicieron desistir, ante la seguridad de la derrota.

Su lugar será ocupado, por la legisladora federal, Cintia Cuevas, que aspira a quedar en la nómina municipal de Torreón, como regidora, pues en el 2027, concluye su función legislativa. La llegada de Riquelme Solís a la alcaldía de Torreón, sin duda, fue una jugada maestra del PRI, en el ríspido escenario político lagunero. *** PLAN INTEGRAL De no ocurrir un cambio de agenda, el gobernador Manolo Jiménez, anunciará esta semana el programa de obras y de apoyos sociales, para lo que resta del 2026. Así lo acordó el mandatario estatal en reunión de gabinete, luego de tomar la decisión de esperar el regreso a clases de estudiantes y maestros, para dar a conocer el plan integral de obras.

Las cinco regiones de la entidad, recibirán atención especial en acciones de infraestructura, remozamiento y rehabilitación, además de apoyos sociales, vía Mejora Coahuila. Por cierto, mientras esto llega, Jiménez Salinas invitó a los coahuilenses a ponerse las botas y el sombrero para acudir del 15 al 18 de octubre, al Festival Rodeo Saltillo. *** DE TRES A OCHO Durante la elección de junio a diputados locales en Coahuila, el legislador saltillense, Alberto Hurtado reportó a Morena, que le ofrecieron 3 millones de pesos por renunciar a la contienda. El líder estatal, Diego del Bosque, hizo saber a la entonces dirigente nacional, Luisa María Alcalde, de semejante propuesta, que, por fortuna, Alberto decidió no aceptar.

Ahora que el diputado local morenista, se perfila para ser el candidato a la alcaldía de Saltillo, la oferta, dicen que subió a 8 millones de pesos, para que Hurtado se retire de la elección del 2027. Híjole, un cañonazo de ese tamaño, si te pone a pensar, y seguramente Alberto, aunque aún falta tiempo, batalla para conciliar el sueño. ¿Usted qué haría? *** LENIN EN CONTRA El líder estatal del Partido Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez, externó ayer en redes sociales, su oposición a la explotación del gas shale en Coahuila, a través del fracking. Llama la atención, que Lenin rechace la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, misma que ya fue aceptada por el gobernador, Manolo Jiménez, y por los empresarios de la entidad.

“El fracking contamina el agua. La de los ríos, manantiales, los animales y la nuestra, El agua se protege, el fracking se rechaza”, posteó Lenin en su perfil de Facebook. Buen tema para discusión... *** FANTASMAL ASOCIACIÓN Suma, construyendo sociedad, se llama uno de los brazos políticos de Morena, que trabaja en territorio y que, en Monclova, instaló el fin de semana, el comité regional de este espacio social. El empresario Guillermo González Felan, fue designado coordinador de la región centro y desierto y Ramiro Castillo, como coordinador local en Monclova.