Permanente el mantenimiento el alumbrado público en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene labores permanentes de mantenimiento, rehabilitación e instalación de alumbrado público en distintos sectores, con el objetivo de mejorar servicios que impactan en la seguridad y calidad de vida. El alcalde, Tomás Gutiérrez Merino, subrayó que este rubro es prioritario por su relación directa con la tranquilidad de las familias y la movilidad nocturna.

En días recientes, cuadrillas municipales atendieron reportes ciudadanos canalizados a través del sistema “Ramos Atiende”, resolviendo fallas como líneas dañadas, cables sulfatados y luminarias apagadas. Las intervenciones se realizaron en colonias como Analco, Escorial, Eulalio Gutiérrez, Del Valle, Capellanía, Hacienda III y Pedregal de Santa Rosa, donde en la mayoría de los casos se restableció el servicio en su totalidad.

SUPERVISIÓN EN VIALIDADES Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Además de la atención en zonas habitacionales, el personal llevó a cabo recorridos de supervisión en vialidades principales como el bulevar Jaime Benavides Pompa, bulevar Jorge Mazo, la autopista Monterrey-Saltillo y la zona centro, verificando el correcto funcionamiento del sistema. Como parte del fortalecimiento de la infraestructura, también se instalaron nuevas luminarias en sectores como Capellanía, lo que permitió ampliar la cobertura del servicio. El edil reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia en la que los recursos del predial se traducen en servicios más eficientes, mediante atención oportuna y monitoreo constante.

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