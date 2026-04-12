Esperanza para pacientes oncológicos: Hospital del ISSSTE en Torreón activa unidad de radioterapia

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Torreón
/ 12 abril 2026
    Esperanza para pacientes oncológicos: Hospital del ISSSTE en Torreón activa unidad de radioterapia
    Hospital en Torreón incorpora radioterapia con equipo de última generación para pacientes con cáncer. CORTESÍA

Nuevo equipo permite atención oncológica precisa y amplía opciones médicas para pacientes de varias entidades del norte del País

TORREÓN, COAH.- El Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Torreón puso en operación su servicio de radioterapia para atender a personas con cáncer.

El área cuenta con un acelerador lineal de la marca Elekta, considerado de última generación por su capacidad de aplicar tratamientos personalizados de alta precisión, incluso mediante radioneurocirugía para tumores del sistema nervioso central.

El servicio fue inaugurado el 26 de marzo de 2026 y representa un avance en la atención de enfermedades oncológicas, al permitir intervenir tumores en diversas partes del cuerpo tanto en población adulta como pediátrica.

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CAPACIDAD, PLANEACIÓN Y ALCANCE REGIONAL

La directora del hospital, Margarita Martínez Moreno, informó que el equipo tiene capacidad para atender de 20 a 30 pacientes por turno, actualmente en horario matutino, y ya se encuentran usuarios en fase de simulación previa al tratamiento.

Este proceso permite planificar con precisión la dosis de radiación, maximizando la eliminación de células cancerígenas y reduciendo el daño a tejidos sanos.

Para su operación, el hospital obtuvo la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, requisito indispensable para el uso de radiación con fines médicos.

La unidad médica beneficia a más de 398 mil derechohabientes y tiene impacto regional en estados del norte del país. Previamente, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, había destacado que este equipo sería uno de los más avanzados a nivel nacional.

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