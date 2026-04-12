Esperanza para pacientes oncológicos: Hospital del ISSSTE en Torreón activa unidad de radioterapia

TORREÓN, COAH.- El Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Torreón puso en operación su servicio de radioterapia para atender a personas con cáncer.

El área cuenta con un acelerador lineal de la marca Elekta, considerado de última generación por su capacidad de aplicar tratamientos personalizados de alta precisión, incluso mediante radioneurocirugía para tumores del sistema nervioso central.

El servicio fue inaugurado el 26 de marzo de 2026 y representa un avance en la atención de enfermedades oncológicas, al permitir intervenir tumores en diversas partes del cuerpo tanto en población adulta como pediátrica.