UAdeC reconoce a 256 universitarios y otorga Doctorado Honoris Causa

En sesión solemne del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la institución reconoció a integrantes de su comunidad por su desempeño académico, científico y docente, en un acto que reunió a autoridades universitarias y estatales. El rector Octavio Pimentel destacó que estos reconocimientos reflejan el compromiso con el conocimiento al servicio de la sociedad y el fortalecimiento de la educación superior. En total fueron homenajeadas 256 personas, entre estudiantes, docentes e investigadores.

La máxima casa de estudios entregó el Doctorado Honoris Causa al Doctor Francisco Javier Blanco García, la más alta distinción que puede otorgar una universidad, por su trayectoria en el ámbito científico y su vínculo con la universidad. El doctor Francisco Javier Blanco García es catedrático del departamento de fisioterapia medicina y ciencias biomédicas de la Universidad de A Coruña. Dirige la sección de reumatología clínica y traslacional del Hospital Universitario de A Coruña y coordina el grupo de investigación en reumatología y salud del INIBIC y del CICA-UDC. Es académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina de España de la Real Academia Nacional de farmacia de España y de la Real Academia de medicina y cirugía de Galicia. En su trayectoria científica cuenta con seis publicaciones del libro como editor 45 capítulos del libro 471 artículos indexados en Web of Science, nueve proyectos de investigación preclínica, 122 proyectos de investigación clínica desarrollados en los últimos 6 años, 54 proyectos subvencionados en convocatorias públicas como investigador principal y 16 Como colaborador. Pimentel destacó que Blanco García ha compartido su experiencia como asesor de tesis, ha acompañado con rigor a los universitarios y como impulsor del posgrado en ciencias biomédicas de la Facultad de Medicina en la Unidad Laguna ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento de las capacidades de investigación de la institución.

Asimismo, su papel como puente entre la universidad y la Universidad de A Coruña en España ha abierto oportunidades para que estudiantes e investigadores de la Casa de los Lobos realicen estancias académicas en el extranjero “Estas aportaciones lo convierten en un destinatario plenamente idóneo de la más alta distinción que hoy le confiere nuestra universidad”, aseveró Pimentel. RECONOCEN A DOCENTES Y ESTUDIANTES En el ámbito estudiantil, se entregó la Medalla Juan Antonio de la Fuente a jóvenes destacados por su excelencia académica, mientras que 64 docentes recibieron la medalla Medalla Miguel Ramos Arizpe por su labor en las aulas. Asimismo, 47 académicos obtuvieron diplomas al mérito universitario por 20 años de servicio ininterrumpido, en reconocimiento a su constancia y vocación en la formación de generaciones. En el área de investigación, el Doctor Vicente Germán Soto fue distinguido con la medalla al mérito científico por su trayectoria de 27 años en la Facultad de Economía unidad sureste. En la UAdeC ha forjado una destacada trayectoria científica y académica que se expresan en la generación y difusión de conocimiento que ha sido reconocido por instituciones externas, así como en la formación de recursos humanos de múltiples generaciones de estudiantes en los niveles de licenciatura y posgrado. Además, por primera vez, la universidad otorgó la medalla al egresado distinguido a la Doctora Yolanda Jaramillo Rodríguez, en reconocimiento a su desarrollo profesional en el campo de la medicina y su representación de la institución a nivel nacional. Jaramillo Rodríguez es médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la unidad laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila, con una especialidad en anatomía patológica por el hospital general de México aprobada por el Consejo Mexicano de Médicos Anatomopatólogos. Cuenta con un diplomado en docencia en el área médica en el Hospital General de Zona número 16 del IMSS, una maestría en investigación clínica de la Facultad de Medicina de la unidad laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila y un doctorado en ciencias biomédicas de la misma institución. En su mensaje, el rector Octavio Pimentel destacó que los logros alcanzados por la universidad son resultado del esfuerzo colectivo, de la suma de voluntades y de la confianza entre su comunidad. Señaló que, aunque el contexto actual plantea mayores exigencias, la institución se encuentra más fortalecida, unida y comprometida para enfrentar los retos.

Además, subrayó la importancia de mantener el trabajo en equipo, privilegiar el bien común y consolidar una universidad basada en el diálogo, la colaboración y la unidad, con una visión clara y un compromiso compartido orientado al desarrollo educativo y social. La ceremonia contó con la presencia del secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, quien reconoció que el desarrollo del estado y del país descansa en el trabajo de quienes integran la comunidad universitaria, al destacar su compromiso para ampliar las oportunidades educativas de las nuevas generaciones. Asimismo, expresó su reconocimiento a la labor de docentes y estudiantes, a quienes señaló como impulsores de esperanza y formación, y llamó a continuar trabajando de manera conjunta en favor del fortalecimiento educativo en Coahuila.

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