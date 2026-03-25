Sector educativo activa medidas ante riesgos en planteles de La Laguna de Coahuila

TORREÓN, COAH.- Ante el panorama de violencia registrado en otras entidades del país, como el reciente caso de agresión contra docentes en Michoacán, el sector educativo en La Laguna reafirmó su compromiso de actuar de manera inmediata ante cualquier señal de riesgo, mediante la aplicación de protocolos de seguridad. Flor Rentería Medina, titular de Servicios Educativos en la región, enfatizó que ninguna alerta se toma a la ligera. Señaló que, al detectarse una posible amenaza, se activa una estrategia transversal que involucra a diversas corporaciones para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil y del personal académico.

Durante el presente ciclo escolar, se ha reportado un solo incidente en una secundaria de la región. La funcionaria detalló que el caso fue atendido con prontitud, gracias a la colaboración de instancias como Seguridad Pública, PRONNIF y el DIF, este último encargado de brindar acompañamiento psicológico. Como parte de las acciones preventivas, se mantiene vigente la posibilidad de realizar operativos mochila, además de programas como “Escuela para Padres” y talleres de capacitación dirigidos a docentes, con el objetivo de identificar oportunamente conductas de riesgo en el aula. Estas medidas no solo se enfocan en la vigilancia, sino también en el fortalecimiento de la salud emocional de estudiantes y personal educativo, priorizando la creación de entornos seguros y una convivencia armónica.

Rentería Medina exhortó a las familias y al personal docente a fortalecer la comunicación con niñas, niños y adolescentes, prestando especial atención a cambios de conducta o señales de vulnerabilidad. Finalmente, destacó que la educación básica es una etapa clave en la formación, por lo que resulta fundamental promover valores como el respeto y la solidaridad, subrayando que la seguridad escolar es una responsabilidad compartida entre el hogar, las escuelas y las autoridades.

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