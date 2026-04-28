Pide diputada del PAN reforzar seguridad en bancos ante aumento de fraudes

La legisladora señaló que su propuesta también contempla la intervención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) , luego de que, de acuerdo con datos que expuso, las reclamaciones contra instituciones bancarias aumentaron un 10 por ciento durante el último año.

Ante el incremento de fraudes financieros, la diputada Claudia Aldrete presentó un exhorto en el Congreso de Coahuila para reforzar las medidas de seguridad en los bancos y mantener campañas informativas dirigidas a usuarios.

Indicó que entre las prácticas más comunes se encuentran llamadas telefónicas en las que delincuentes suplantan la identidad de bancos mediante identificadores falsos.

“Hemos sabido de casos en los que incluso reciben una llamada telefónica que en el identificador marca que es de un banco y resulta que es un fraude; hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros adultos mayores, y no aceptar ningún movimiento ni dar información por medio del teléfono”, señaló.

De acuerdo con lo expuesto por la diputada, se han registrado más de 7 millones de casos relacionados con este tipo de delitos, en su mayoría vinculados con fraudes telefónicos.

“Hay más de 7 millones de casos registrados, la mayoría por fraudes, los cuales pueden ser por llamada telefónica; sin medidas urgentes y eficientes este problema seguirá aumentando”, advirtió.

Explicó que el exhorto será turnado a la Condusef con el fin de que refuerce las acciones de prevención y vigilancia en instituciones financieras.

Finalmente, la diputada llamó a la población a acudir directamente a los bancos ante cualquier irregularidad y mantenerse atenta a movimientos sospechosos en sus cuentas.