Pide licencia Flor Rentería para separarse de su cargo e integrarse a planilla naranja en elección del SNTE

“En los próximos días me ocuparé en actividades en el ámbito sindical, siempre motivada por mi compromiso y lealtad al proyecto que usted dignamente dirige. Para no contravenir la legislación al respecto, me dirijo usted para pedirle se me conceda un permiso sin goce de sueldo a partir de este día lunes 28 de noviembre del presente para ausentarme de mis funciones actuales”, se puede leer en la carta que tuvo autorización al siguiente día, de acuerdo con el SNTE.

Cabe mencionar que Flor Estela Rentería Medina se integró a la planilla naranja de Unidad Institucional 38 con la que se están realizando recorridos en la región laguna para pedir el voto a favor del profesor Sergio Ramírez.

Una vez que concluya el proceso de votaciones, Rentería Medina se reintegrará a sus labores, mientras tanto, es Alejandra Villalobos quien se encuentra el frente de la coordinación de Servicios Educativos de la Laguna.

VOTACIONES

La jornada electoral se realizará este viernes 9 de diciembre de 9:00 a 13:00 horas en por lo menos 95 Asambleas Delegacionales Electivas (ADE).

Cabe decir que el Comité Nacional electoral de la Sección 38 otorgó el registro a la planilla naranja con el candidato a secretario general, Sergio Antonio Ramírez Morales y en la planilla rosa se registró Isela Licerio; la planilla verde la conforma Francisco Alfonso Gaytán Rodríguez.