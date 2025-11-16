IMSS fortalece atención al derechohabiente con 89 técnicos y técnicas

Coahuila
/ 16 noviembre 2025
    IMSS fortalece atención al derechohabiente con 89 técnicos y técnicas
    El IMSS conmemora el 16 de noviembre el Día de las Técnicas y Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD). FOTO: CORTESÍA

Su función principal es orientar sobre trámites, servicios, procedimientos, reglamentos y prestaciones del IMSS.

Este 16 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conmemora el Día de las Técnicas y Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), una fecha dedicada a destacar el trabajo del personal que brinda información, apoyo y acompañamiento a la ciudadanía en unidades médicas y subdelegaciones.

La licenciada Claudia Román Gómez, titular de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente del IMSS en Coahuila, informó que el estado cuenta con una plantilla de 89 trabajadoras y trabajadores TAOD distribuidos en 52 módulos. Gracias a ello, se realizan en promedio 109 mil gestiones al año.

El personal TAOD orienta diariamente a la población sobre trámites, servicios, procedimientos, reglamentos y prestaciones del Seguro Social. Además, canaliza peticiones, quejas y sugerencias, y atiende solicitudes frecuentes como la obtención del Número de Seguridad Social (NSS), afiliaciones, incorporación de beneficiarios, programación de citas médicas y acceso a prestaciones económicas y en especie.

$!Las gestiones más comunes incluyen NSS, afiliaciones, incorporación de beneficiarios, citas médicas y acceso a prestaciones.
Las gestiones más comunes incluyen NSS, afiliaciones, incorporación de beneficiarios, citas médicas y acceso a prestaciones. FOTO: CORTESÍA

Román Gómez destacó que su labor va más allá de la guía administrativa, pues implica un trato humano que influye directamente en la percepción y confianza de la ciudadanía hacia los servicios del IMSS. Por ello, el Instituto mantiene una política de capacitación constante para garantizar una atención homologada, clara y veraz.

Asimismo, reconoció el compromiso y la vocación del personal TAOD, cuyo trabajo fortalece la misión institucional de brindar servicios de salud y seguridad social con calidad y calidez, en beneficio de las y los trabajadores y sus familias.

El IMSS en Coahuila invitó a la población derechohabiente a acudir a los módulos de atención ubicados en los accesos principales de las unidades médicas y en las áreas de Urgencias de los hospitales. El personal TAOD puede identificarse fácilmente por su uniforme azul marino y mascada o corbata verde.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

