IMSS fortalece atención al derechohabiente con 89 técnicos y técnicas
COMPARTIR
TEMAS
Su función principal es orientar sobre trámites, servicios, procedimientos, reglamentos y prestaciones del IMSS.
Este 16 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conmemora el Día de las Técnicas y Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), una fecha dedicada a destacar el trabajo del personal que brinda información, apoyo y acompañamiento a la ciudadanía en unidades médicas y subdelegaciones.
La licenciada Claudia Román Gómez, titular de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente del IMSS en Coahuila, informó que el estado cuenta con una plantilla de 89 trabajadoras y trabajadores TAOD distribuidos en 52 módulos. Gracias a ello, se realizan en promedio 109 mil gestiones al año.
TE PUEDE INTERESAR: Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
El personal TAOD orienta diariamente a la población sobre trámites, servicios, procedimientos, reglamentos y prestaciones del Seguro Social. Además, canaliza peticiones, quejas y sugerencias, y atiende solicitudes frecuentes como la obtención del Número de Seguridad Social (NSS), afiliaciones, incorporación de beneficiarios, programación de citas médicas y acceso a prestaciones económicas y en especie.
Román Gómez destacó que su labor va más allá de la guía administrativa, pues implica un trato humano que influye directamente en la percepción y confianza de la ciudadanía hacia los servicios del IMSS. Por ello, el Instituto mantiene una política de capacitación constante para garantizar una atención homologada, clara y veraz.
TE PUEDE INTERESAR: IMSS refuerza campaña laboral contra la diabetes: más de 2.5 millones de trabajadores involucrados
Asimismo, reconoció el compromiso y la vocación del personal TAOD, cuyo trabajo fortalece la misión institucional de brindar servicios de salud y seguridad social con calidad y calidez, en beneficio de las y los trabajadores y sus familias.
El IMSS en Coahuila invitó a la población derechohabiente a acudir a los módulos de atención ubicados en los accesos principales de las unidades médicas y en las áreas de Urgencias de los hospitales. El personal TAOD puede identificarse fácilmente por su uniforme azul marino y mascada o corbata verde.