IMSS fortalece atención al derechohabiente con 89 técnicos y técnicas

Este 16 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conmemora el Día de las Técnicas y Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), una fecha dedicada a destacar el trabajo del personal que brinda información, apoyo y acompañamiento a la ciudadanía en unidades médicas y subdelegaciones.

La licenciada Claudia Román Gómez, titular de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente del IMSS en Coahuila, informó que el estado cuenta con una plantilla de 89 trabajadoras y trabajadores TAOD distribuidos en 52 módulos. Gracias a ello, se realizan en promedio 109 mil gestiones al año.

TE PUEDE INTERESAR: Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses

El personal TAOD orienta diariamente a la población sobre trámites, servicios, procedimientos, reglamentos y prestaciones del Seguro Social. Además, canaliza peticiones, quejas y sugerencias, y atiende solicitudes frecuentes como la obtención del Número de Seguridad Social (NSS), afiliaciones, incorporación de beneficiarios, programación de citas médicas y acceso a prestaciones económicas y en especie.