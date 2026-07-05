Piden familias de desaparecidos en Coahuila no más “administración del dolor”

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    Piden familias de desaparecidos en Coahuila no más “administración del dolor”
    La inconformidad fue expresada tras la reunión sostenida con autoridades que integran el Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Búsqueda de Personas. REDES SOCIALES

Colectivos exigen resultados en la localización de personas desaparecidas y demandan mayor presupuesto, cambios institucionales y cumplimiento de las leyes

Colectivos de familias de personas desaparecidas manifestaron su inconformidad luego de que, tras varios años de sostener mesas de trabajo y diálogo con autoridades de Coahuila, hasta la fecha no se ha logrado el principal objetivo: regresar a casa a sus familiares.

Fue después de la reunión que este sábado sostuvieron con las autoridades que integran el Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Búsqueda de Personas. Colectivos como FUUNDEC-M, Familias Unidas y Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos expresaron su inconformidad. Aseguraron que no existen resultados concretos en las labores de búsqueda.

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“Notamos con frustración e impotencia que en tantas y tantas reuniones y mesas de trabajo, procesos que presumen hasta como ‘modelo de Coahuila’, no tenemos lo que queremos principalmente: a nuestros familiares queridos desaparecidos de vuelta en casa”, expresaron.

Los colectivos señalaron que, durante junio, la Comisión Estatal de Búsqueda los invitó a participar en un operativo relacionado con un caso solicitado desde 2010. Sin embargo, afirmaron que éste se llevó a cabo sin planeación. También aseguraron que se realizó sin control judicial.

“Con los años vemos que las mesas de trabajo solo han servido para alargar y administrar el dolor; las autoridades estatales han normalizado las violencias, que ya se les olvidaron las leyes y protocolos que construimos con tanto esfuerzo. También notamos que, a 16 años empujando el tema, las instituciones locales no se coordinan para buscar e investigar, sino al contrario, se unen para ocultar, para inventar”, externaron.

Además, subrayaron que la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila no ha presentado, tras varios años de su creación, un plan operativo armonizado con las leyes y protocolos vigentes. Mientras tanto, señalaron, a las familias se les siguen ofreciendo más reuniones de trabajo.

$!Los colectivos difundieron un pronunciamiento público en el que reiteraron sus exigencias de fortalecer las acciones de búsqueda e investigación.
Los colectivos difundieron un pronunciamiento público en el que reiteraron sus exigencias de fortalecer las acciones de búsqueda e investigación. REDES SOCIALES

Ante esta inconformidad, los colectivos presentaron una serie de demandas. Entre ellas, exigieron dejar de simular el cumplimiento de las obligaciones en materia de desaparición de personas. También pidieron atender las recomendaciones internacionales sobre el tema.

Asimismo, solicitaron iniciar el proceso de selección de la persona titular del Centro Regional de Identificación Humana. También asignar un presupuesto específico y participativo para las búsquedas, fortalecer el recurso humano y ampliar la difusión de los programas disponibles para las familias.

“Coahuila debe ser ejemplo en la implementación, no sólo en la teoría, sino en la práctica de este modelo de atención y, sobre todo, debe de dar resultados a través de la localización de más de 3 mil 600 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)”, manifestaron.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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