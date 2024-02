Piden mayor control en expedición de licencias de conducir en Coahuila

El PAN pide que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado, implemente controles más estrictos en la expedición de licencias de conducir, para que las personas interesadas demuestren haber acreditado el examen pericial de manejo y contar con aptitudes físicas para ello, como indica la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable.

Gerardo Aguado Gómez, diputado local, señaló que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial refiere (Artículo 51) que estados y municipios establecerán en su normativa que todas las personas que tramiten el documento deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, “así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia o permiso”.

Ese ordenamiento, también indica que estados y municipios podrán establecer que las licencias no tengan una vigencia mayor a cinco años de forma general y de dos años para la conducción de vehículos de emergencia y del transporte escolar.

La licencia acredita que una persona está calificada para manejar un vehículo y que el portador cumplió con los requisitos de ley, y sirve para integrar los padrones de conductores y las faltas e infracciones cometidas para establecer sanciones.

“La debida regulación de las licencias de conducir es necesaria para reducir la incidencia de accidentes; impedir que las personas que ocasionaron fatalidades por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes manejen de nuevo; regula la posibilidad de que personas con ciertas enfermedades o padecimientos puedan conducir un auto sin poner en riesgo su integridad, y para inhabilitar a conductores irresponsables o negligentes del transporte público o de carga, entre otros aspectos”.

En algunos estados, como Nuevo León, las autoridades han dado una gran relevancia a la expedición de las licencias de conducir, al grado de que han creado leyes para regular el trámite con controles más estrictos para acceder a ellas.

Refirió que las autoridades estatales poseen atribuciones para emitir medidas, protocolos y disposiciones administrativas necesarias para regular su expedición, con independencia de los requisitos de base o generales que establezca la ley, principio que aplica en todas las entidades.

Así, tienen facultad para definir la forma en que se aplicarán los exámenes teórico y práctico y las valoraciones necesarias para autorizar su expedición. En enero, VANGUARDIA publicó el caso de un joven que tramitó y obtuvo licencias como chofer particular y para conducir motocicleta, no obstante, no saber manejar ningún tipo de vehículo y que solo le aplicaron el examen teórico.