Piedras Negras: llaman a realizarse pruebas de VIH para avanzar en la detección temprana

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Piedras Negras: llaman a realizarse pruebas de VIH para avanzar en la detección temprana
    Las autoridades exhortan a la población a realizarse pruebas de detección cuando existan factores de riesgo. ESPECIAL

La estrategia nacional contempla garantizar atención médica permanente para las personas diagnosticadas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Como parte de la estrategia nacional para el control del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), México tiene como meta para el año 2030 reducir a cero la transmisión de nuevos casos mediante acciones de prevención, detección oportuna y acceso a tratamientos integrales.

Así lo informó Martha Dolores Pérez Álvarez, coordinadora de la UNEME CAPASITS en Piedras Negras, quien explicó que uno de los principales objetivos es garantizar que las personas diagnosticadas con VIH reciban atención médica permanente y logren mantener un control virológico adecuado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-nombran-a-marco-antonio-saldana-como-nuevo-rector-de-la-utnc-ID22219919

Detalló que cuando una persona con VIH alcanza una carga viral indetectable, el riesgo de transmisión sexual se reduce prácticamente a cero, por lo que el seguimiento médico y la adherencia al tratamiento son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir la propagación del virus.

De manera adicional, las autoridades de salud impulsan el programa de Profilaxis Preexposición (PrEP), una estrategia preventiva dirigida a personas que tienen prácticas o situaciones consideradas de riesgo, con el objetivo de evitar nuevos contagios.

Pérez Álvarez señaló que esta alternativa forma parte de las acciones internacionales para combatir el VIH como un problema de salud pública y que en los últimos años se ha fortalecido el acceso a medidas de prevención y atención.

Finalmente, hizo un llamado a la población para mantenerse informada, realizarse pruebas de detección cuando exista algún factor de riesgo y acudir a los servicios de salud para recibir orientación, medidas preventivas y tratamiento oportuno.

Con estas acciones, se busca avanzar hacia el cumplimiento de las metas establecidas para lograr un mayor control del VIH en México rumbo al año 2030.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, outfit para cada ocasión

Sheinbaum, outfit para cada ocasión
true

Coahuila: Más personas presas, ¿es igual a mejor justicia?
Brely y su eterna lucha por la inclusión

Brely y su eterna lucha por la inclusión

Ni flojera ni falta de voluntad: mitos, señales y cosas ciertas sobre las enfermedades mentales

Ni flojera ni falta de voluntad: mitos, señales y cosas ciertas sobre las enfermedades mentales
Los cateos en Saltillo formaron parte de una investigación federal por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, informó la FGR.

Saltillo: Detenidos por red de contrabando de combustible seguirán proceso en prisión domiciliaria
El bullpen de Saraperos resistió la reacción de los Charros y preservó la ventaja en los últimos episodios.

Saraperos derrota 5-3 a Charros y se queda con la serie en el Panamericano
El exterior del museo Solomon R. Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright en Nueva York, el 31 de mayo de 2011.

Reportan segunda muerte por legionelosis en Nueva York
El navío Astral, de la organización humanitaria española Open Arms, llega el domingo 19 de julio de 2026 a la bahía de La Habana, Cuba, informó AP.

Velero con ayuda humanitaria europea llega a Cuba