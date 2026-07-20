Piedras Negras: llaman a realizarse pruebas de VIH para avanzar en la detección temprana

Así lo informó Martha Dolores Pérez Álvarez, coordinadora de la UNEME CAPASITS en Piedras Negras, quien explicó que uno de los principales objetivos es garantizar que las personas diagnosticadas con VIH reciban atención médica permanente y logren mantener un control virológico adecuado.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Como parte de la estrategia nacional para el control del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), México tiene como meta para el año 2030 reducir a cero la transmisión de nuevos casos mediante acciones de prevención, detección oportuna y acceso a tratamientos integrales.

Detalló que cuando una persona con VIH alcanza una carga viral indetectable, el riesgo de transmisión sexual se reduce prácticamente a cero, por lo que el seguimiento médico y la adherencia al tratamiento son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir la propagación del virus.

De manera adicional, las autoridades de salud impulsan el programa de Profilaxis Preexposición (PrEP), una estrategia preventiva dirigida a personas que tienen prácticas o situaciones consideradas de riesgo, con el objetivo de evitar nuevos contagios.

Pérez Álvarez señaló que esta alternativa forma parte de las acciones internacionales para combatir el VIH como un problema de salud pública y que en los últimos años se ha fortalecido el acceso a medidas de prevención y atención.

Finalmente, hizo un llamado a la población para mantenerse informada, realizarse pruebas de detección cuando exista algún factor de riesgo y acudir a los servicios de salud para recibir orientación, medidas preventivas y tratamiento oportuno.

Con estas acciones, se busca avanzar hacia el cumplimiento de las metas establecidas para lograr un mayor control del VIH en México rumbo al año 2030.