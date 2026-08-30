Abuelita de Piedras Negras pidió ayuda al 911 por una supuesta caída; su dolencia era por soledad

El reporte activó la intervención de autoridades y personal de atención de emergencias, quienes acudieron hasta la colonia Gobernadores de la ciudad fronteriza para valorar a la adulta mayor.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Apenas a unos días de la celebración del Día Nacional de los Adultos Mayores, una mujer de Piedras Negras , Coahuila, de 84 años, movilizó a cuerpos de emergencia tras reportarse una caída en su domicilio, pero al llegar los paramédicos descubrieron que su principal necesidad no era médica: sólo se sentía sola.

La mujer se encontraba estable y, de acuerdo con las versiones de los paramédicos, no presentaba una condición que requiriera una atención hospitalaria urgente.

Lo que encontraron detrás de la llamada fue una petición mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más dolorosa: quería que sus hijos fueran a visitarla.

La mujer, identificada como Dolores Gutiérrez, habría manifestado sentirse sola y buscaba apoyo para recibir atención y compañía. El episodio convirtió una aparente emergencia doméstica en una historia sobre las necesidades afectivas de quienes llegan a la vejez sin una compañía cercana.

El caso ocurrió apenas unos días después del 28 de agosto, fecha en que México conmemora el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, jornada en la que abundan los mensajes sobre respeto, reconocimiento, cuidado y acompañamiento para este sector de la población.