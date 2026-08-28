Aumenta demanda de asilos en Saltillo; todos tienen lista de espera

La demanda de espacios para el cuidado de adultos mayores ha aumentado en Saltillo, de acuerdo con responsables de residencias geriátricas consultadas por VANGUARDIA. La mayoría de los establecimientos reportan ocupación total, lista de espera para ingresar e incluso, una de ellas, la apertura de un nuevo espacio ante la necesidad de las familias. En el marco del Día del Adulto Mayor, que se conmemora este 28 de agosto, este medio consultó a cuatro residencias geriátricas privadas de Saltillo para conocer las condiciones actuales del servicio, sus costos, capacidad, atención y los principales retos que enfrentan en el cuidado de las personas mayores.

Aunque la disponibilidad cambia de una residencia a otra, encontrar un espacio no siempre es inmediato. En La Purísima, por ejemplo, se reportaron 16 residentes y ocupación total, mientras que Sweet Home Saltillo tiene 17 residentes permanentes y tres personas en modalidad de estancia de día, frente a una capacidad de 18 residentes y dos lugares para guardería. La Esmeralda, que abrió hace apenas dos meses, todavía cuenta con espacios disponibles, aunque ya registra entre cuatro y cinco personas que han acudido a conocer el servicio y se encuentran a la espera de definir su ingreso. Su responsable señaló que en los últimos dos años han observado un incremento en la demanda y que la apertura de esta nueva residencia respondió precisamente a esa necesidad. En La Paz, que opera con distintas sucursales y tiene tanto estancias permanentes como de día, actualmente reportan disponibilidad. La administradora explicó que cada ingreso se determina después de valorar las condiciones y necesidades particulares del adulto mayor. HASTA 25 MIL PESOS AL MES Uno de los principales obstáculos para las familias que buscan una residencia privada es el costo. De las instituciones consultadas que proporcionaron precios, las mensualidades se ubican aproximadamente entre los 18 mil y 25 mil pesos, aunque el monto puede aumentar o variar de acuerdo con el nivel de dependencia y los cuidados que requiera cada residente. En La Esmeralda se informó de un costo promedio de entre 18 mil y 25 mil pesos mensuales, mientras que en Sweet Home Saltillo el rango señalado fue de 20 mil a 25 mil pesos. En La Purísima, la mensualidad parte de 18 mil 500 pesos para una persona independiente y aumenta conforme se requiere mayor asistencia. La responsable explicó que existen residentes semindependientes y dependientes que necesitan ayuda para alimentarse, bañarse, cambiarse, utilizar sondas o recibir cuidados paliativos.

La comparación permite dimensionar el gasto que representa este servicio. De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el salario promedio mensual para trabajadores de tiempo completo en la Zona Metropolitana de Saltillo es de 14 mil 115 pesos. Es decir, las mensualidades referidas por estas residencias privadas pueden superar el ingreso promedio mensual de un trabajador. Sin embargo, responsables de las residencias señalaron que las cuotas abarcan la atención permanente y especializada que requieren los adultos mayores, particularmente aquellos con algún grado de dependencia. ATENCIÓN LAS 24 HORAS Los servicios ofrecidos van mucho más allá del alojamiento. Entre las prestaciones mencionadas se encuentran enfermería y cuidadores las 24 horas, alimentación, administración de medicamentos, higiene, lavandería, seguimiento médico, terapias físicas y cognitivas, fisioterapia, atención psicológica, nutrición y actividades recreativas. En algunos casos también se atiende a personas que permanecen en cama, requieren ayuda para alimentarse, utilizan sondas o necesitan cuidados paliativos. La Purísima, por ejemplo, cuenta con geriatra, psicóloga, fisioterapeuta, nutrióloga, trabajadora social, enfermeras, cuidadoras y personal de limpieza. También ha recurrido a especialistas externos para realizar estudios como radiografías, electrocardiogramas, ecografías y laboratorios sin necesidad de trasladar al residente. Las residencias también manejan diferentes modalidades para adaptarse a las necesidades de las familias. Además de la estancia permanente, algunas ofrecen estancias temporales y de día, conocidas como guardería, para adultos mayores que permanecen ahí durante la jornada laboral de sus familiares y regresan a casa por la tarde.

CADA ADULTO MAYOR REQUIERE CUIDADOS DISTINTOS Los responsables consultados coincidieron en que uno de los principales retos consiste en atender las condiciones particulares de cada residente. La Esmeralda señaló que los casos de demencia o principios de Alzheimer pueden representar un desafío cuando aparecen episodios de agresividad, desorientación o intentos de abandonar las instalaciones, pues requieren vigilancia constante para evitar accidentes o conflictos con otros residentes. En Sweet Home Saltillo, la responsable explicó que otro reto es lograr que cada persona se adapte al nuevo entorno, a la alimentación, al personal y a las rutinas de la residencia. Mientras tanto, La Paz señaló que mantener el equilibrio entre calidad, seguridad y sostenibilidad económica requiere personal capacitado, insumos, alimentación, mantenimiento e infraestructura adecuados. Las necesidades también pueden cambiar con el tiempo. En La Paz, algunos residentes llevan varios años en la institución y sus condiciones físicas, cognitivas y de salud han evolucionado durante su permanencia, lo que obliga a modificar los cuidados que reciben. FAMILIAS SIGUEN PRESENTES Aunque el ingreso a una residencia representa una nueva dinámica para las familias, las instituciones consultadas no reportaron como un problema generalizado el abandono de sus residentes. En La Esmeralda señalaron que la mayoría de los familiares mantiene visitas frecuentes y que solamente uno o dos residentes tienen visitas más esporádicas, aproximadamente una vez por semana. En Sweet Home Saltillo aseguraron que en sus 11 años de operación no han tenido un caso de abandono. La residencia mantiene abiertas las visitas y permite que los adultos mayores salgan con sus familiares cuando sus condiciones lo permiten. En La Purísima también reportaron una presencia constante de los familiares. Incluso mantienen grupos de WhatsApp por cada residente para informar a los familiares sobre alimentación, baño, medicamentos y otros cuidados. La Paz cuenta con un esquema de puertas abiertas, sin horarios de visita restringidos, salvo cuando las actividades coinciden con rutinas o terapias. Las responsables también destacaron la importancia de que los adultos mayores mantengan contacto con sus familias. Una llamada, una visita o una salida puede representar una diferencia importante en su estado de ánimo.

TAMBIÉN BUSCAN CONVIVENCIA Y VOLUNTARIADO Además de la atención médica y de cuidados, las residencias desarrollan actividades para mantener activos a los adultos mayores. Entre ellas se encuentran juegos de mesa, pintura, música, lotería, dominó, terapia ocupacional, terapia cognitiva y actividades de convivencia. También existen espacios para la participación de personas externas. Sweet Home Saltillo recibe estudiantes que hacen su servicio social y grupos que acuden a convivir con los residentes, mientras que La Esmeralda señaló que cuenta con voluntariado, aunque reconoció que la ayuda externa todavía es limitada. Para el Día del Adulto Mayor, las instituciones prepararon actividades que incluyen convivencias con familiares, música, alimentos, misa, juegos y otras actividades recreativas. Así, para las familias que actualmente buscan una residencia para un adulto mayor en Saltillo, el panorama encontrado muestra una oferta privada que implica un gasto considerable, pero que también responde a una atención especializada y permanente; al mismo tiempo, las propias instituciones advierten que la necesidad de estos servicios continúa creciendo conforme las familias requieren alternativas para garantizar el cuidado de sus adultos mayores.