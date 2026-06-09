Acerca AMPI herramientas de emprendimiento y finanzas a jóvenes estudiantes en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de brindar conocimientos y herramientas que contribuyan al desarrollo profesional de las nuevas generaciones, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de Piedras Negras llevó a cabo el encuentro denominado “Jóvenes en Construcción de su Futuro Profesional”, dirigido a estudiantes universitarios de la localidad. La presidenta de AMPI Piedras Negras, Claudia Parra, informó que la actividad se desarrolló bajo un formato de panel en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, institución que colaboró facilitando sus espacios para la realización de este ejercicio de orientación y formación profesional.

Durante el encuentro, integrantes de la asociación compartieron experiencias, conocimientos y recomendaciones enfocadas en aspectos fundamentales para el crecimiento profesional y económico de los jóvenes, con el propósito de prepararlos para enfrentar los desafíos del entorno laboral y empresarial. Entre los temas abordados destacaron el emprendimiento, la creación y consolidación de empresas, la educación financiera, la cultura del ahorro y la importancia de construir y proteger el patrimonio personal y familiar desde edades tempranas. Claudia Parra señaló que la finalidad del evento fue proporcionar herramientas prácticas que permitan a los estudiantes tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional y financiero, fortaleciendo una visión de crecimiento sostenible a largo plazo.

Asimismo, destacó que el sector inmobiliario representa una alternativa atractiva para quienes buscan emprender o desarrollarse de manera independiente, debido a las oportunidades de crecimiento que ofrece una industria en constante evolución. La dirigente empresarial subrayó que cada vez son más los jóvenes interesados en invertir en terrenos y propiedades, lo que refleja una mayor conciencia sobre la importancia de la planeación financiera y la construcción de patrimonio.

Finalmente, aseguró que la asociación continuará impulsando actividades de vinculación y capacitación dirigidas a estudiantes y jóvenes profesionistas, con el propósito de acercarles información y conocimientos que les permitan realizar inversiones seguras, fortalecer su educación financiera y ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

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