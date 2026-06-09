Acerca AMPI herramientas de emprendimiento y finanzas a jóvenes estudiantes en Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Acerca AMPI herramientas de emprendimiento y finanzas a jóvenes estudiantes en Piedras Negras
    El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El objetivo fue brindar herramientas y conocimientos para fortalecer el desarrollo profesional y económico de los jóvenes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de brindar conocimientos y herramientas que contribuyan al desarrollo profesional de las nuevas generaciones, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de Piedras Negras llevó a cabo el encuentro denominado “Jóvenes en Construcción de su Futuro Profesional”, dirigido a estudiantes universitarios de la localidad.

La presidenta de AMPI Piedras Negras, Claudia Parra, informó que la actividad se desarrolló bajo un formato de panel en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Piedras Negras, institución que colaboró facilitando sus espacios para la realización de este ejercicio de orientación y formación profesional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/piedras-negras-llaman-a-hombres-a-romper-estigmas-y-priorizar-su-salud-mental-DH21263752

Durante el encuentro, integrantes de la asociación compartieron experiencias, conocimientos y recomendaciones enfocadas en aspectos fundamentales para el crecimiento profesional y económico de los jóvenes, con el propósito de prepararlos para enfrentar los desafíos del entorno laboral y empresarial.

Entre los temas abordados destacaron el emprendimiento, la creación y consolidación de empresas, la educación financiera, la cultura del ahorro y la importancia de construir y proteger el patrimonio personal y familiar desde edades tempranas.

Claudia Parra señaló que la finalidad del evento fue proporcionar herramientas prácticas que permitan a los estudiantes tomar decisiones informadas sobre su futuro profesional y financiero, fortaleciendo una visión de crecimiento sostenible a largo plazo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/intensifican-fumigaciones-contra-el-dengue-en-colonias-de-piedras-negras-FH21263776

Asimismo, destacó que el sector inmobiliario representa una alternativa atractiva para quienes buscan emprender o desarrollarse de manera independiente, debido a las oportunidades de crecimiento que ofrece una industria en constante evolución.

La dirigente empresarial subrayó que cada vez son más los jóvenes interesados en invertir en terrenos y propiedades, lo que refleja una mayor conciencia sobre la importancia de la planeación financiera y la construcción de patrimonio.

$!La actividad se desarrolló bajo un formato de panel con la participación de integrantes de AMPI.
La actividad se desarrolló bajo un formato de panel con la participación de integrantes de AMPI.

Finalmente, aseguró que la asociación continuará impulsando actividades de vinculación y capacitación dirigidas a estudiantes y jóvenes profesionistas, con el propósito de acercarles información y conocimientos que les permitan realizar inversiones seguras, fortalecer su educación financiera y ampliar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Juventud
emprendimiento

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tropezón morenista

Tropezón morenista
true

El turno de Adán Augusto; investigación en EU alcanza a Andy
true

POLITICÓN: ¿Por qué Manolo Jiménez eligió la unidad tras arrasar en las elecciones?
El festival, organizado con motivo del Mundial de fútbol, ofrecerá espacios de convivencia familiar con actividades recreativas, opciones gastronómicas y la transmisión de los encuentros deportivos.

Garantizan orden legal para la realización del ‘Fut Fest’ en Saltillo
Los trabajos en el sector buscan optimizar la circulación vehicular y peatonal previo a las actividades programadas para octubre.

Cambiarán nombre de vialidad a bulevar Rodeo Saltillo; avanzan obras en la Expo Coahuila
Brandon Villarreal encabeza la lista de peloteros saraperos nominados al clásico de media temporada.

Abren votaciones para el Juego de Estrellas LMB 2026: ¿Quiénes son los Saraperos nominados?
Estados Unidos está tomando precauciones para que la plaga del gusano barrenador en tierras americanas no se incremente.

El aumento de casos de gusano barrenador en EU moviliza a las autoridades
La muerte del líder supremo Ali Jameneí al inicio del conflicto y su sucesión dinástica han dejado a los opositores desilusionados, quienes ven cómo se esfuman sus esperanzas de un verdadero cambio político.

Los iraníes sufren la destrucción de meses de guerra y el aumento de precios